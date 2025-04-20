Рівень тіньової економіки в Україні та світі (інфографіка) — Finance.ua

Рівень тіньової економіки в Україні та світі (інфографіка) Сьогодні 18:23 — Казна та Політика

Рівень тіньової економіки в Україні та світі (інфографіка)

Рівень тіньової економіки в Україні до повномасштабної війни оцінювався приблизно у 30%. У «тіні» потенційно може перебувати 40% економіки. Однак для окремих галузей, наприклад, торгівлі, цей показник може становити 60−70%.

Видання «Слово і діло» проаналізувало , як змінювався рівень тіньової економіки в Україні та яка ситуація у світі.

Як змінювався рівень тінізації

У 2010 році Міністерство економіки оцінювало рівень тіньової економіки у 36% від офіційного ВВП. У 2011 році показник знизився до 32%, у 2012−2013 роках — до 30%.

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У 2014 році рівень тінізації знову зріс до 36%. У 2015 році поза контролем держави було близько 35% економіки, у 2016 році — 33%, у 2017 році — 32%.

У 2018 та 2019 роках рівень тіньової економіки в Україні знизився до 29% та 27% відповідно.

Станом на 2020 рік третина економіки перебувала в «тіні», у 2021 році — 32%.

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Після початку повномасштабної війни Міністерство економіки припинило публікувати ці дані на своєму сайті.

Міністерка Юлія Свириденко у червні минулого року оцінила рівень тіньової економіки приблизно у 40%.

Народний депутат Данило Гетманцев в інтерв’ю заявляв, що в «тіні» перебуває приблизно половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де цей рівень сягає 60−70%.

Світовий рівень тінізації

За оцінкою консалтингової компанії Ernst & Young, тіньова економіка становила 11,8% від загального світового ВВП у 2023 році (це найсвіжіші дані). При цьому приблизно в половині досліджуваних країн тіньова економіка перевищувала 19%.

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У період із 2000 до 2023 року в 119 із 131 проаналізованої країни було помітне скорочення тіньової економіки. Середній спад становив 6,7% ВВП.

Цікаво, що компанія оцінила рівень тіньової економіки в Україні у 2023 році в 19,3%, що значно нижче оцінок української влади.

Більше половини економіки перебувало в «тіні» у таких країнах, як Нігер (56,3%), Непал (51%), Ефіопія (50,2%). Понад 40% - у Бурунді (49,2%), Малі (46,8%), Танзанії (44,7%), Буркіна-Фасо (43,8%) та ДР Конго (42,1%).

Дослідники оцінили рівень тіньової економіки в Індії станом на 2023 рік у 26,1%, Іраку — у 24,8%, Китаї — 20,3%, Білорусі — 18,3%, росії — 13,1%, Польщі — 9,7%, Латвії — 9,3%, Угорщині — 9,2%, Італії — 7,8%, Німеччині — 6,8%, Франції — 6,7%, Британії — 5,3%, США — 5%.

Найменший рівень тіньової економіки зафіксовано в таких країнах, як Кувейт (4%), Сінгапур (3,4%), Бахрейн (2,5%), Катар (2,2%), ОАЕ (2,1%).

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