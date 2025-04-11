Україна готує нові санкційні пакети проти тіньового флоту росії — Зеленський Сьогодні 11:13

Україна готує нові санкційні пакети проти тіньового флоту росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня доручив підготувати українські санкційні пакети проти росії та тих, хто допомагає їй вести війну

Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський дав розпорядження підготувати нові українські санкції проти росії та осіб і організацій, які сприяють її військовій агресії. Наразі триває підготовка відповідних указів.

«Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети — є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети — і щодо тіньового танкерного флоту, який москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни — тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати росії, і також щодо деяких функціонерів — це відомі всім українцям прізвища, мали вплив», — зазначив він.

Окрім цього президент повідомив, що ведеться робота з узгодження українських санкційних заходів з рішеннями партнерів, передусім у Європейському Союзі та іншим країнам зі значним юридичним впливом у світі.

Читайте також Європейські союзники України розглядають нові санкції проти рф

Нагадаємо, санкції США майже зупинили останній російський нафтовий бізнес в Європі. Сербська нафтова компанія NIS, мажоритарний пакет акцій якої належить російському «Газпрому» майже втратила можливість постачати нафту на сербський ринок через санкції США.

Сполучені Штати 2 квітня запровадили санкції проти чотирьох росіян, трьох компаній і одного суховантажного судна з рф. Водночас санкції, запроваджені проти дружини російського мільярдера Карини Ротенберг — скасовані.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.