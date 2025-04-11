Україна готує нові санкційні пакети проти тіньового флоту росії — Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна готує нові санкційні пакети проти тіньового флоту росії — Зеленський

18
Україна готує нові санкційні пакети проти тіньового флоту росії — Зеленський
Україна готує нові санкційні пакети проти тіньового флоту росії — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський 10 квітня доручив підготувати українські санкційні пакети проти росії та тих, хто допомагає їй вести війну
Про це президент сказав у вечірньому зверненні.
Зеленський дав розпорядження підготувати нові українські санкції проти росії та осіб і організацій, які сприяють її військовій агресії. Наразі триває підготовка відповідних указів.
Читайте також
«Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети — є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети — і щодо тіньового танкерного флоту, який москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни — тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати росії, і також щодо деяких функціонерів — це відомі всім українцям прізвища, мали вплив», — зазначив він.
Окрім цього президент повідомив, що ведеться робота з узгодження українських санкційних заходів з рішеннями партнерів, передусім у Європейському Союзі та іншим країнам зі значним юридичним впливом у світі.
Читайте також
Нагадаємо, санкції США майже зупинили останній російський нафтовий бізнес в Європі. Сербська нафтова компанія NIS, мажоритарний пакет акцій якої належить російському «Газпрому» майже втратила можливість постачати нафту на сербський ринок через санкції США.
Сполучені Штати 2 квітня запровадили санкції проти чотирьох росіян, трьох компаній і одного суховантажного судна з рф. Водночас санкції, запроваджені проти дружини російського мільярдера Карини Ротенберг — скасовані.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems