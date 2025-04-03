США ввели нові санкції проти росії — Finance.ua

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США ввели нові санкції проти росії

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США ввели нові санкції проти росії
США ввели нові санкції проти росії
Сполучені Штати 2 квітня запровадили санкції проти чотирьох росіян, трьох компаній і одного суховантажного судна з рф. Водночас санкції, запроваджені проти дружини російського мільярдера Карини Ротенберг — скасовані.
Про це йдеться у пресрелізі американського Міністерства фінансів.
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Так, в оновленому санкційному списку відомства зазначені громадяни рф Юрій Бєляков, В’ячеслав Віданов, які є моряками.
За даними Головного управління розвідки Міноборони, вони капітани судна Zafar, яке транспортувало викрадене українське зерно з порту Севастополя в окупованому росією Криму до іранського порту Бендер-Імам-Хомейні, Сирії та Ємену.
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Крім того, під санкції через зв’язок з хуситами потрапили уродженці Афганістану, а також громадяни рф Ушанг Гайрат та Сохраб Гайрат, і засновані ними в Москві компанії «Скай Фрейм», ТОВ «Едісон» та «Колібрі груп», а також суховантажний корабель AM Theseus, що ходить під прапором рф.
Всі вказані фізособи та юрособи поміщені до списку SDGT. Туди влада США додає людей та компанії та організації у рамках «боротьби з тероризмом».
Водночас Мінфін США скасував обмеження, запроваджені проти Карини Ротенберг — дружини підсанкційного російського олігарха та друга очільника кремля володимира путіна Бориса Ротенберга. Причину її виключення із санкційних списків у відомстві не назвали.
За матеріалами:
suspilne.media
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