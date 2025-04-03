Світова торгівельна війна: Трамп ввів мита для більшості країн світу — Finance.ua

Світова торгівельна війна: Трамп ввів мита для більшості країн світу Сьогодні 09:20

Світова торгівельна війна: Трамп ввів мита для більшості країн світу

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних мит» у відповідь на дії інших країн світу.

Про це повідомляє CNBC.

Трамп запровадить мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%.

Окрім цього, під час свого виступу Трамп показав таблицю індивідуальних мит, які будуть запроваджені щодо окремих країн або обʼєднань. Ці мита будуть додаватись до базових.

Зокрема вони будуть встановлені на товари з Китаю, ЄС, Японії та інших країн світу. Однак від мит будуть звільнені Мексика та Канада.

Взаємні тарифи набудуть чинності 9 квітня, а мінімальний базовий тариф 10% усі країни почнуть платити з 5 квітня.

А що з Україною

У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на еспорт товарів до США.

До слова, в Україні подорожчає техніка Apple через нові мита Трампа:

нові iPhone, Mac, iPad можуть подорожчати на 10−20%;

бюджетні моделі (типу iPhone 64 ГБ) можуть зникнути з офіційної лінійки;

ринок б/у техніки зросте — нова стане менш доступною.

Перші наслідки в цінах очікуються орієнтовно за 1−3 місяці.

Чи будуть мита для росії

Нові мита Трампа торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили рф.

Про це повідомляє вебсайт Axios

Речниця Білого дому Каролін Левітт повідомила Axios, що росія не була включена до митних списків через те, що санкції США вже «перешкоджають будь-якій значущій торгівлі».

Проте США все ще торгують із росією більше, ніж з такими країнами, як Маврикій або Бруней, які потрапили до списку мит Трампа.

Навіть віддалені острівні території, як Токелау (населення 1 500) в південному Тихому океані та Шпіцберген (населення 2 500) в Арктиці — території Нової Зеландії та Норвегії відповідно — також потрапили до списку мит.

Левітт зазначила, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені, оскільки вже існуючі мита та санкції на них є занадто високими.

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг інші країни від вжиття негайних заходів у відповідь на запроваджені президентом США Дональдом Трампом нові мита.

«Влаштуйтеся зручніше, зробіть глибокий вдих, не вживайте негайних заходів у відповідь», — заявив він в інтерв’ю Кейтлан Коллінз із CNN

Він закликав почекати і «подивитися, до чого це призведе», оскільки, якщо буде вжито заходів у відповідь, це призведе до ескалації торговельної війни, в якій, за його словами, США матимуть перевагу.

Економічна Правда За матеріалами:

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