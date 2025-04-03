США ввели санкції проти міжнародної мережі, пов’язаної з виробництвом дронів для рф — Finance.ua

США ввели санкції проти міжнародної мережі, пов’язаної з виробництвом дронів для рф Сьогодні 03:24 — Фондовий ринок

США ввели санкції проти міжнародної мережі, пов’язаної з виробництвом дронів для рф

США 1 квітня запровадили санкції проти двох осіб і шести компаній в Ірані, Об’єднаних Арабських Еміратах і Китаї, які постачали компоненти для іранських дронів.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

«Поширення Іраном БпЛА і ракет — як серед його терористичних ставлеників у регіоні, так і росії для їхнього використання проти України — продовжує загрожувати цивільним особам, військовим США, а також нашим союзникам і партнерам», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Посол України в США Оксана Маркарова у Facebook назвала нове рішення про санкції таким, що «послабить здатність росії використовувати іранські дрони для атак на українські міста та інфраструктуру».

Обмеження ввели проти іранської компанії Rah Roshd International Trade Exchanges Development, китайської Zibo Shenbo Machinelectronics Co Ltd, Infracom Communication Networks FZ, Diamond Castle Electronics Trading LLC і Future Trends Goods Wholesalers LLC з ОАЕ.

Санкції також ввели проти керуючого директора Хоссейна Акбарі та альтернативного інспектора Rah Roshd Аббаса Юсефнежада. Усе майно та відповідні інтереси підсанкційних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем американців, заблоковані.

Також блокуються будь-які організації, які належать прямо або побічно, індивідуально або в сукупності, на 50% або більше, одній або декільком підсанкційним особам.

Внесені до санкційних списків компанії та особи відповідальні за придбання компонентів БпЛА від імені іранської компанії Qods Aviation Industries (QAI) — провідного виробника іранської програми безпілотників.

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Люди і компанії, які потрапили під санкції, також сприяли закупівлям для інших організацій військово-промислового комплексу Ірану, включно з Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) і Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

HESA розробляє і виробляє БпЛА, а також військові та цивільні літаки в Ірані. SBIG відповідає за розробку і виробництво іранської програми щодо твердопаливних балістичних ракет.

Rah Roshd і Акбарі також висунули кримінальне обвинувачення у змові для надання матеріальної підтримки Корпусу вартових ісламської революції та участі у схемі закупівлі американських технологій для іранських ударних дронів.

Rah Roshd придбала від імені QAI модель серводвигуна, яка використовується в бойовому безпілотнику Mohajer-6, різні частини та електронні компоненти. Компанія також продала HESA і SBIG двигуни та запчастини.

Infracom сприяла закупівлі двигунів для Rah Roshd, координувала роботу іранської компанії та виробника моделі серводвигуна, що використовується в БпЛА Mohajer-6.

Китайський виробник Zibo Shenbo уповноважив Rah Roshd бути своїм дистриб’ютором в Ірані і поставив йому десятки тисяч двигунів для SBIG.

Diamond Castle і Future Trends сприяли закупівлям Rah Roshd, виступаючи фінансовими посередниками між іранською компанією і міжнародними постачальниками (включно із Zibo Shenbo).Міністерство фінансів США стверджує, що Diamond Castle сприяла придбанню Rah Roshd двигунів для SBIG.

Phenomena сприяла закупівлі електроніки компанією Infracom, виступаючи для неї фінансовим посередником.

Акбарі придбав від імені Rah Roshd модель серводвигуна, яка використовується в безпілотнику Mohajer-6. Юсефнежад від імені Rah Roshd закуповував компоненти, включно із запчастинами, кабелями та двигунами.

Санкції від 1 квітня 2025 року є другим раундом обмежень проти іранських розповсюджувачів зброї після того, як 4 лютого президент США Дональд Трамп видав меморандум про національну безпеку, наказавши почати кампанію максимального тиску на Тегеран.

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