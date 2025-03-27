Потрібні нові пакети санкцій, допоки росія не захоче закінчити війну — Зеленський
Потрібні нові пакети санкцій, допоки росія не захоче закінчити війну.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільної з Президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції.
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«Ми проговорюємо окремо з Європейським Союзом… нові пакети санкцій. Допоки росія не захоче закінчувати цю війну, потрібні нові пакети, а щодо зняття — це наступний етап», — зазначив Зеленський.
За словами президента, в порядку денному зустрічі з американською стороною в Саудівській Аравії питання санкцій не було.
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«В принципі була одна зустріч, в одній країні, а декларацій ми побачили з вами три. Тобто, там розібратись не так просто, але в нас було питання саме неба, моря, дітей і полонених, військових та цивільних. Саме ці питання ми обговорюємо», — додав глава держави.
Зеленський зазначив, що також було обговорено «і зупинку будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі, і начебто нас партнери американські підтримували, але потім не отримали підтримки з російської сторони. Тому питання санкцій в Саудівській Аравії для нас не звучало».
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