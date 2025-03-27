У ЄС заявили, що можуть скасувати санкції проти рф у разі виведення всіх військ з України — Finance.ua
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У ЄС заявили, що можуть скасувати санкції проти рф у разі виведення всіх військ з України

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У ЄС заявили, що можуть скасувати санкції проти рф у разі виведення всіх військ з України
У ЄС заявили, що можуть скасувати санкції проти рф у разі виведення всіх військ з України
Виведення всіх російських військ із території України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій Євросоюзу проти рф.
Про це заявив речник Єврокомісії, передає Reuters.
Під час виступу 26 березня він підкреслив, що ЄС продовжить дві санкційні рамки щодо росії ще на шість місяців, тим самим підтверджуючи свою позицію в питанні агресії проти України.
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«Кінець російської неспровокованої та необґрунтованої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських військ із території України стане однією з ключових умов для зміни або скасування санкцій», — зазначив представник Єврокомісії.
Слід зазначити, що для зміни санкцій потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС. Це ускладнює скасування обмежень, оскільки кожен член має право вето.
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Тим часом Сполучені Штати уклали окремі угоди з Україною та росією про припинення атак на море та енергетичні об’єкти. Вашингтон погодився сприяти скасуванню деяких санкцій проти москви в обмін на досягнення угоди щодо морської безпеки в Чорному морі.
У відповідь на ці заяви росія повідомила, що США погодилися допомогти скасувати низку західних санкцій, зокрема обмеження щодо харчових продуктів, добрив і морських перевезень. Більшість із цих обмежень стосуються санкцій ЄС, розповіли агентству Reuters дипломати.
За матеріалами:
Espreso.tv
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