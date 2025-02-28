Нові санкції США проти танкерного флоту рф: скільки втратить російська економіка — Finance.ua
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Нові санкції США проти танкерного флоту рф: скільки втратить російська економіка

Світ
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Нові санкції США проти танкерного флоту рф: скільки втратить російська економіка
Нові санкції США проти танкерного флоту рф: скільки втратить російська економіка
Санкційний пакет, який адміністрація Джо Байдена прийняла 8 січня 2025 року та який зараз почне набувати чинності, може коштувати росії до 1,5% її ВВП. Йдеться про обмеження, що стосуються танкерного флоту.
Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону.
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«Той санкційний пакет, який ще адміністрація Байдена прийняла 8 січня по танкерному флоту, вчора чи позавчора була новина, ельвіра набіулліна вже оцінила його вплив в 1−1,5% ВВП. Тобто санкційний пакет Штатів по танкерному флоту. Той, який був прийнятий лише 8 січня, той, який тільки зараз почне набувати реально чинності, він вже оцінюється, що буде коштувати росії від 1 до 1,5% ВВП», — сказав Власюк.
Він додав, що ЄС продовжує працювати над посиленням санкцій проти росії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти «танкерного флоту» рф та викрадачів українських культурних цінностей.
За матеріалами:
УНН
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