Британія запровадила комплексний пакет санкцій проти танкерного флоту рф — Finance.ua

Британія запровадила комплексний пакет санкцій проти танкерного флоту рф Сьогодні 10:44 — Світ

Британія запровадила комплексний пакет санкцій проти танкерного флоту рф

Уряд Британії ввів новий пакет санкцій проти компаній і 20 суден тіньового флоту рф, що перевозять російську нафту.

Про це сказано в повідомленні британського уряду.

«Британія посилює свою залізну підтримку України, запроваджуючи нові санкції проти енергетичного сектору росії. Ці санкції спрямовані проти 20 суден тіньового флоту, що перевозять незаконну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевозив понад чотири мільйони барелів російської нафти у 2024 році», — зазначається у повідомленні уряду Британії.

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Також повідомляється, що під санкції потрапили компанії 2Rivers DMCC і 2Rivers PTE LTD, які оперують тіньовим флотом рф.

«Ці нові заходи ще більше спустошать військову скарбничку путіна, обмеживши доходи від продажу нафти, яких він так відчайдушно потребує для фінансування своєї незаконної війни, і змусять задуматися тих, хто забезпечує експорт російської нафти», — додали в британському уряді.

Зазначається, що нові економічні обмеження повинні скоротити надходження коштів до бюджету рф від нафти, і привернуть увагу тих, хто забезпечує експорт російської нафти.

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Загалом, Велика Британія запровадила санкції проти понад 100 суден за транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтових танкерів, що більше, ніж будь-яка інша країна.

Уряд також продовжує чинити тиск на кремль, працюючи над обмеженнями діяльності тіньового флоту в Балтійському та Північному морях. Велика Британія вже готує позови, щоб обмежити можливості страхування танкерів, що проходять через Ла-Манш.

Це сталося після того, як Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія разом із Великою Британією домовилися співпрацювати, щоб протистояти ймовірним тіньовим суднам таким же чином уздовж Балтійського маршруту, і таким чином притягнути до відповідальності тіньові судна та компанії, що забезпечують їхню підтримку.

«Поки нафтові доходи путіна продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни, українські сім’ї переживають холодні, темні ночі, часто без опалення, світла чи електрики, піддаючись невпинним ракетним атакам росії», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше у грудні 12 країн Нордично-Балтійсткої вісімки «плюс» домовились посилити моніторинг за суднами, які можуть мати відношення до тіньового флоту росії. Зокрема, ці країни тепер вимагатимуть докази страхування від підозрілих суден, які здійснюють прохід через протоку Ла-Манш, Данські протоки, а також протоку між Данією і Швецією та Фінську затоку.

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