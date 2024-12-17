Велика Британія екстрено виділила £35 мільйонів на підтримку енергетики України — Finance.ua
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Велика Британія екстрено виділила £35 мільйонів на підтримку енергетики України

Казна та Політика
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Велика Британія екстрено виділила £35 мільйонів на підтримку енергетики України
Велика Британія екстрено виділила £35 мільйонів на підтримку енергетики України
Велика Британія виділила екстрену підтримку розміром 35 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні відновити енергомережу.
Про це повідомив уряд Великої Британії.
Пакет допомоги включає 20 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення надзвичайних потреб в енергії, а також підтримку ремонтів мережі електропередачі, забезпечення додаткових потужностей для виробництва електроенергії та критичного захисту енергетичної інфраструктури.
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Йдеться, зокрема, про проєкт із виробництва додаткових 20 МВт електроенергії, достатніх для забезпечення електроенергією до 20 000 будинків.
Інші 15 мільйонів фунтів стерлінгів направлять на гуманітарну допомогу взимку. Так, 5 мільйонів фунтів стерлінгів підуть ЮНІСЕФ, ще 10 мільйонів фунтів стерлінгів буде надано через УВКБ ООН.
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За ці кошти, зокрема, мають забезпечити понад 21 000 сімей наборами для швидкого обігріву, ремонтом житла та додатковими виплатами на зиму, генераторами та підготовкою до зимового періоду центрів, у яких проживають переселенці.
За матеріалами:
hromadske
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