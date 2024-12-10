Британія оголосила нові санкції, які скоротять можливості рф фінансувати війну — Finance.ua

Британія оголосила нові санкції, які скоротять можливості рф фінансувати війну Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Британія оголосила нові санкції, які скоротять можливості рф фінансувати війну

Британія запровадила нові санкції проти незаконної торгівлі золотом. Це скоротить можливості росії фінансувати війну проти України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, повідомляє Reuters

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Британський уряд у рамках санкцій заморозив активи чотирьох осіб, які займалися контрабандою золота.

Також були заморожені активи ще однієї людини, яка купила російське золото на суму понад 300 мільйонів доларів і тим самим забезпечила дохід рф.

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У МЗС наголосили, що незаконна торгівля золотом — це «напад на законну торгівлю цінним товаром, який підживлює корупцію, підриває верховенство закону і вкорінює порушення прав людини».

«росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей та обходу санкцій, тим самим підтримуючи військові дії путіна», — додали у відомстві.

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