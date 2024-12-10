Британія оголосила нові санкції, які скоротять можливості рф фінансувати війну — Finance.ua

Британія оголосила нові санкції, які скоротять можливості рф фінансувати війну
Британія запровадила нові санкції проти незаконної торгівлі золотом. Це скоротить можливості росії фінансувати війну проти України.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, повідомляє Reuters.
Британський уряд у рамках санкцій заморозив активи чотирьох осіб, які займалися контрабандою золота.
Також були заморожені активи ще однієї людини, яка купила російське золото на суму понад 300 мільйонів доларів і тим самим забезпечила дохід рф.
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У МЗС наголосили, що незаконна торгівля золотом — це «напад на законну торгівлю цінним товаром, який підживлює корупцію, підриває верховенство закону і вкорінює порушення прав людини».
«росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей та обходу санкцій, тим самим підтримуючи військові дії путіна», — додали у відомстві.
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