Британія запровадила санкції проти 30 танкерів, які перевозили російську нафту — Finance.ua

Британія запровадила санкції проти 30 танкерів, які перевозили російську нафту Сьогодні 15:45 — Світ

Британія запровадила санкції проти 30 танкерів, які перевозили російську нафту

Велика Британія внесла до санкційних списків стосовно росії 30 нафтових танкерів.

Про це свідчать оновлені дані британського уряду щодо санкцій.

На судна було накладено обмеження через те, що на них перевозили російську нафту або нафтопродукти в треті країни.

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За даними британської влади, більшість танкерів, які були включені до санкційних списків, ходять під російським прапором: це судна Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev. Ще вісім суден — Agnes, Cepheus, Emily S, Feng Shou, Ksena, Neomi, Suleyman, Thea — ходять під прапором Панами.

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П’ять танкерів, на які тепер поширюються обмеження, зареєстровані в Габоні: Ariadne, Atalanta, Attica, Guru («танкер-хімовоз»), Nanda Devi. Також санкції накладено на кораблі Mikati (Сьєрра-Леоне), Chilli і Python (обидва — Антигуа і Барбуда), Daksha (Коморські острови), Delvina і Kelly Grace (обидва — Барбадос), Valour (Гвінея), Hs Everett (Ліберія).

Після поновлення санкції Великої Британії поширюються на більш ніж 80 танкерів, які перевозили нафту рф.

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