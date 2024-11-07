Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік — Finance.ua

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік Сьогодні 15:28 — Світ

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік

Велика Британія сьогодні оголосила запровадження найбільшого пакета нових санкцій проти військово-промислового комплексу росії та підтримуваних рф груп найманців.

повідомляє з Про це УННповідомляє з посиланням на уряд Британії.

«Велика Британія сьогодні оголосила про хвилю нових санкцій проти військово-промислового комплексу росії, ще більше обмежуючи постачання життєво важливого військового обладнання, яке відчайдушно потрібно путіну для його незаконної війни в Україні», — йдеться в повідомленні.

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Серед нових цілей — постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані росією групи найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до використання нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Солсбері.

Зазначається, що ці санкції будуть безпосередньо націлені на постачання товарів російській армії та обмежуватимуть життєво важливі ресурси, які мають вирішальне значення для ведення незаконної війни путіна в Україні.

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Цей останній пакет також спрямований проти 3 приватних груп найманців, пов’язаних із кремлем, включаючи Африканський корпус, і 11 осіб, пов’язаних з російськими проксі. Ці цілі мають прямі зв’язки з кремлем, загрожували миру та безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці та вчиняли масові порушення прав людини на всьому континенті.

Також повідомляється, що ці санкції придушуватимуть російську зловмисну діяльність у Лівії, Малі та ЦАР, викриваючи та борючись із незаконною діяльністю росії в Африці, оскільки вона намагається використати крихке середовище безпеки та природні ресурси в цих країнах для власної вигоди та розширити сферу впливу кремля.

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«Сьогоднішні заходи продовжуватимуть протидіяти агресивній зовнішній політиці кремля, підриваючи спроби росії сприяти нестабільності в Африці та зриваючи постачання життєво важливого обладнання для військової машини путіна. І руйнування незаконних міжнародних мереж, над створенням яких росія так важко працювала», — заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Зокрема, санкції накладені на 28 постачальників верстатів, мікроелектроніки, комплектуючих для безпілотників, шарикопідшипників та інших товарів російському ВПК.

УНН За матеріалами:

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