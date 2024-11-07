Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік — Finance.ua
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Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік

Світ
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Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік
Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік
Велика Британія сьогодні оголосила запровадження найбільшого пакета нових санкцій проти військово-промислового комплексу росії та підтримуваних рф груп найманців.
Про це УНН повідомляє з посиланням на уряд Британії.
«Велика Британія сьогодні оголосила про хвилю нових санкцій проти військово-промислового комплексу росії, ще більше обмежуючи постачання життєво важливого військового обладнання, яке відчайдушно потрібно путіну для його незаконної війни в Україні», — йдеться в повідомленні.
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Серед нових цілей — постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані росією групи найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до використання нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Солсбері.
Зазначається, що ці санкції будуть безпосередньо націлені на постачання товарів російській армії та обмежуватимуть життєво важливі ресурси, які мають вирішальне значення для ведення незаконної війни путіна в Україні.
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Цей останній пакет також спрямований проти 3 приватних груп найманців, пов’язаних із кремлем, включаючи Африканський корпус, і 11 осіб, пов’язаних з російськими проксі. Ці цілі мають прямі зв’язки з кремлем, загрожували миру та безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці та вчиняли масові порушення прав людини на всьому континенті.
Також повідомляється, що ці санкції придушуватимуть російську зловмисну діяльність у Лівії, Малі та ЦАР, викриваючи та борючись із незаконною діяльністю росії в Африці, оскільки вона намагається використати крихке середовище безпеки та природні ресурси в цих країнах для власної вигоди та розширити сферу впливу кремля.
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«Сьогоднішні заходи продовжуватимуть протидіяти агресивній зовнішній політиці кремля, підриваючи спроби росії сприяти нестабільності в Африці та зриваючи постачання життєво важливого обладнання для військової машини путіна. І руйнування незаконних міжнародних мереж, над створенням яких росія так важко працювала», — заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.
Зокрема, санкції накладені на 28 постачальників верстатів, мікроелектроніки, комплектуючих для безпілотників, шарикопідшипників та інших товарів російському ВПК.
За матеріалами:
УНН
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