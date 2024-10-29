Британія запровадила нові санкції проти росії — Finance.ua
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Британія запровадила нові санкції проти росії

Світ
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Британія запровадила нові санкції проти росії
Британія запровадила нові санкції проти росії
Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.
Про це йдеться у пресрелізі уряду.
«путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання. Відчайдушні спроби путіна розділити нас зазнають поразки. Ми будемо стримувати кремль і стояти поруч з Україною, скільки буде потрібно», — заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі.
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У рамках цього пакету, Британія запровадила санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів, які намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.
Зазначається, що російська IT-компанія Social Design Agency (SDA) отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою.
Разом зі своєю партнерською компанією Structura, вони намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України.
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Цього року SDA також спробувала підбурити протести в шести європейських країн. Однак, незважаючи на те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію.
Це навіть змусило SDA розглянути можливість купівлі переглядів у соціальних мережах.
Крім цього, ці фірми та їхні менеджери відповідальні за величезну зловмисну ​​онлайн-мережу, також широко відому як «Doppelganger», яка заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами та дипфейками.
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Ця тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про незаконне вторгнення росії в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.
Зазначається, що таємні дії російських компаній є частиною скоординованої спроби з використання оманливих інформаційних операцій для підриву демократії заради досягнення своїх цілей.
У відомстві зауважили, що ці нові санкції демонструють, що незалежно від того, наскільки відчайдушним стало російське втручання, Велика Британія віддана вживанню заходів проти маніпулювання інформацією з боку росії.
За матеріалами:
Укрінформ
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