Санкції ЄС проти росії запізнюються щонайменше на рік — Зеленський — Finance.ua
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Санкції ЄС проти росії запізнюються щонайменше на рік — Зеленський

Казна та Політика
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Санкції ЄС проти росії запізнюються щонайменше на рік — Зеленський
Санкції ЄС проти росії запізнюються щонайменше на рік — Зеленський
Західні партнери України збільшуватимуть санкції проти росії, але вони не мають ефекту, на який розраховувала Європа, оскільки їх не запровадили до кінця.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.
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Зеленський відзначив Велику Британію, яка запровадила «важливі санкції, про які ми просили їх».
За його словами, санкції збільшуватимуться, однак вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа.
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Причиною Зеленський назвав те, що самі ж країни ЄС не запровадили санкції до кінця. «Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому росія мала бути в тому стані, в якому має бути наступного року», — наголосив президент.
Він порівняв росію з «Титаніком», економіка якої почне тонути, але робитиме це повільно. За словами Зеленського, важливим для України є те, щоб після закінчення війни російська економіка не змогла відновитися за місяць.
За матеріалами:
Forbes.ua
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