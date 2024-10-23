Санкції ЄС проти росії запізнюються щонайменше на рік — Зеленський Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

Санкції ЄС проти росії запізнюються щонайменше на рік — Зеленський

Західні партнери України збільшуватимуть санкції проти росії, але вони не мають ефекту, на який розраховувала Європа, оскільки їх не запровадили до кінця.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

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Зеленський відзначив Велику Британію, яка запровадила «важливі санкції, про які ми просили їх».

За його словами, санкції збільшуватимуться, однак вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа.

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Причиною Зеленський назвав те, що самі ж країни ЄС не запровадили санкції до кінця. «Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому росія мала бути в тому стані, в якому має бути наступного року», — наголосив президент.

Він порівняв росію з «Титаніком», економіка якої почне тонути, але робитиме це повільно. За словами Зеленського, важливим для України є те, щоб після закінчення війни російська економіка не змогла відновитися за місяць.

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