Євросоюз запровадив новий механізм санкцій проти росії за гібридні операції в країнах ЄС — Finance.ua

Євросоюз запровадив новий механізм санкцій проти росії за гібридні операції в країнах ЄС Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Євросоюз запровадив новий механізм санкцій проти росії за гібридні операції в країнах ЄС

Європейський Союз оголосив про встановлення нових рамкових умов для запровадження санкцій проти росії за її спроби дестабілізувати ситуацію в країнах-членах ЄС.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

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«Рада ЄС встановила нові рамкові умови для застосування обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізаційні дії росії за кордоном. Ці нові рамки дозволять ЄС спрямовувати зусилля на фізичних та юридичних осіб, причетних до дій та політики уряду російської федерації, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність та цілісність, а також цінності міжнародних організацій та третіх країн», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нові правові умови нададуть Євросоюзу можливість реагувати на різноманітні гібридні загрози, включаючи втручання у виборчі процеси та підрив діяльності демократичних інституцій, загрози та саботаж проти економічної діяльності та державних послуг, які є важливими для громадськості або для критичної інфраструктури. До переліку таких загроз належать також скоординовані кампанії дезінформації, закордонні інформаційні маніпуляції та втручання, шкідливі дії у кібернетичному просторі, спроби використовувати мігрантів як важелів політичного тиску та інші дестабілізаційні дії.

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Це рішення щодо запровадження нових рамкових умов для застосування обмежувальних заходів ЄС були прийняті за пропозицією високого представника ЄС Жозепа Борреля у відповідь на кампанію гібридних дій з боку російської федерації, яка останнім часом значно активізували свої операції на території Європи.

Згідно з новоствореним механізмом, проти підсанкційних осіб застосовуватимуть заморожування активів, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб також буде накладено заборону на в’їзд, що не дозволить їм в’їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

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Як повідомлялося, Стратегічний компас ЄС, головний директивний документ ЄС у сфері безпеки й оборони, що був ухвалений Радою ЄС у 2022 році, передбачає розвиток спроможностей ЄС у протидії гібридним загрозам. Прийняті сьогодні правові норми розширюють такий інструментарій ЄС, який набув чинності у грудні 2022 року.

Укрінформ За матеріалами:

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