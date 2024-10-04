Британія ввела санкції проти білоруського «Альфа-банку» — Finance.ua

Британія ввела санкції проти білоруського «Альфа-банку»
Велика Британія у четвер запровадила санкції проти білоруського «Альфа-Банку» у зв’язку з підтримкою влади білорусі шляхом здійснення діяльності у галузі фінансових послуг.
Про це йдеться у повідомленні Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії, оприлюдненому на сайті британського уряду.
В Управлінні обґрунтували введення санкцій тим, що банк бере або брав участь в отриманні вигоди від уряду білорусі або у його підтримці «шляхом ведення бізнесу в секторі, який має стратегічне значення для уряду білорусі, а саме в білоруському секторі фінансових послуг».
Як пише «Настоящее время», «Альфа-Банк» у білорусі почав працювати з 2008 року, до цього він називався «Міжторгбанк». Пізніше він поглинув «Білросбанк».
Станом на сьогодні 97,9% акцій цього банку належать російському консорціуму «Альфа-Груп».
Нагадаємо, 9 серпня Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку 14 білоруських компаній та 19 фізичних осіб, які, на думку американського уряду, є причетними до допомоги у війні росії проти України і ухилення від санкцій з боку білоруських оборонних підприємств.
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