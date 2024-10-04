Британія ввела санкції проти білоруського «Альфа-банку» — Finance.ua

Британія ввела санкції проти білоруського «Альфа-банку» Сьогодні 11:32 — Фондовий ринок

Британія ввела санкції проти білоруського «Альфа-банку»

Велика Британія у четвер запровадила санкції проти білоруського «Альфа-Банку» у зв’язку з підтримкою влади білорусі шляхом здійснення діяльності у галузі фінансових послуг.

Про це йдеться у повідомленні Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії, оприлюдненому на сайті британського уряду

В Управлінні обґрунтували введення санкцій тим, що банк бере або брав участь в отриманні вигоди від уряду білорусі або у його підтримці «шляхом ведення бізнесу в секторі, який має стратегічне значення для уряду білорусі, а саме в білоруському секторі фінансових послуг».

Як пише « Настоящее время », «Альфа-Банк» у білорусі почав працювати з 2008 року, до цього він називався «Міжторгбанк». Пізніше він поглинув «Білросбанк».

Станом на сьогодні 97,9% акцій цього банку належать російському консорціуму «Альфа-Груп».

Нагадаємо, 9 серпня Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку 14 білоруських компаній та 19 фізичних осіб, які, на думку американського уряду, є причетними до допомоги у війні росії проти України і ухилення від санкцій з боку білоруських оборонних підприємств.

Укрінформ За матеріалами:

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