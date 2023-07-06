Зеленський запровадив 10-річні санкції проти активів російської Альфа-Груп — Finance.ua

Зеленський запровадив 10-річні санкції проти активів російської Альфа-Груп Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Зеленський запровадив 10-річні санкції проти активів російської Альфа-Груп

Президент Володимир Зеленський указом № 371 від 5 липня увів в дію рішення РНБОУ, яким за рекомендацією НБУ були запроваджені санкції проти фінансових активів російської Альфа-Груп та інших компаній.

Під 10-річні санкції потрапили активи, пов’язані із російським Альфа-Банком та його власниками, а також учасниками Альфа-Груп.

Йдеться про такі компанії:

ABH Holdings SA (Люксембург) — акціонер Сенс Банку

ABH Ukraine Limited (Кіпр) — акціонер Сенс Банку

Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр)

ABH Financial Limited (Кіпр)

«АБ Холдинг» (рф)

«АльфаСтрахование» (рф), яка страхувала автомобілі російських загарбників

«АС Финанс» (рф)

«АС Холдинг» (рф)

«АльфаСтрахование — ОМС» (рф)

«АльфаСтрахование — Жизнь» (рф)

Alfa Capital Holdings Limited (Британські Віргінські Острови)

Fairacre Holdings Limited (Кіпр).

За даними НБУ, на 20 березня 2023 року ABH Holdings S.A. належало 57,6006% акцій Сенс Банку, а 42,3994% належали ABH Ukraine Limited. Його реальні бенефіціари — росіяни Андрій Косогов, Михайло Фрідман, Пьотр Авен. Раніше серед власників були також Герман Хан та Олексій Кузмічьов, які вийшли без дозволу НБУ.

Санкції також накладені на «ЮНС-Холдинг» (рф), Seline Limited (Кіпр), Masline Holdings Limited (Кіпр), Fostar Limited (Кіпр), Viviga Limited (Кіпр).

Усі компанії мають ідентичні санкційні обмеження:

1. Блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

2) Запобігання виведенню капіталів за межі України.

3) Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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