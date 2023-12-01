Як відбувалась націоналізація Сенс Банку (колишній Альфа-Банк Україна) — Finance.ua

Як відбувалась націоналізація Сенс Банку (колишній Альфа-Банк Україна) Сьогодні 19:06 — Фондовий ринок

Як відбувалась націоналізація Сенс Банку (колишній Альфа-Банк Україна), Фото: bigkyiv.com.ua

В історії сучасної України налічується три найбільші банки, які спочатку були створені приватним капіталом, а потім націоналізовані та стали державною власністю. Це ПриватБанк, Укргазбанк та Сенс Банк (колишній Альфа-Банк Україна).

Як і коли заснували банк

Альфа-Банк Україна був заснований 24 березня 1993 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю під назвою Комерційний банк сприяння споживачам «Віто» з головним офісом у Києві.

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1995 року був реорганізований у ТОВ «Київінвестбанк», який у 1997 році був реорганізований в Акціонерний Комерційний Банк «Київський Інвестиційний Банк».

Від січня 2001 року банк почав працювати під назвою ЗАТ «Альфа-Банк Україна».

Станом на 21 квітня 2022 року кінцевими власниками суттєвої участі у банку через холдингові компанії ABH Holdings S.A. (Люксембург), 57,6% акцій та ABH Ukraine Limited (Кіпр) 42,4% акцій, були російський олігарх Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,4%) та Андрій Косогов (40,96%).

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Чому хотіли ліквідувати фінустанову

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постало питання подальшої долі цього банку. російський Альфа-Банк потрапив під міжнародні санкції, і треба було щось вирішувати з українською дочкою.

Просто ліквідувати банк, як це було з російськими Промінвестбанком та Сбербанком, було не можна. На цей момент Альфа-Банк Україна посідав п’яте місце за розміром активів серед українських банків, а загальна сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб, зокрема підприємців, перевищила 44 млрд гривень.

Недарма Національний банк свого часу відніс Альфа-Банк Україна до системно важливих. Ліквідувати цей банк означало, що всі гроші доведеться повертати державі.

Коли змінили назву

21 квітня 2022 року Національний банк України погодив кандидатуру Симеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій було передано право голосу щодо акцій акціонерів. Як повідомив Дянков, правління банку вирішило відмовитися від бренду Альфа-Банк та продовжити роботу під новим брендом.

«Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в росії», — сказав Симеон Дянков.

1 грудня 2022 Альфа-Банк Україна завершив всі процедури зміни назви на Сенс Банк. Корпоративний червоний колір був змінений на синій, щоб нічого не нагадувало минуле.

Коли банк вивели з ринку

20 липня 2023 року правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк. Туди було введено тимчасову адміністрацію, а всім майном банку почав розпоряджатися Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

21 липня 2023 року Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Національного банку щодо переходу АТ «Сенс банк» у стовідсоткову державну власність в особі Міністерства фінансів України.

Кабмін викупив у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб весь пакет акцій Сенс Банку за 1 гривню.

В результаті Сенс Банк став п’ятим державним банком в Україні, ще більше закріпивши державну монополію в банківському секторі. Наразі частка держбанків в активах системи становить 56%, у депозитах населення — 65%.

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