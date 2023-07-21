Купили за 1 гривню: Уряд погодився націоналізувати «Сенс Банк» — Finance.ua

Купили за 1 гривню: Уряд погодився націоналізувати «Сенс Банк» Сьогодні 14:50

Купили за 1 гривню: Уряд погодився націоналізувати «Сенс Банк»

Кабмін під час сьогоднішнього засідання погодився націоналізувати «Сенс Банк». Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Сьогодні Уряд ухвалює рішення про участь держави у цій процедурі щодо виведення банку з ринку», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі.

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«Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку. Це дозволить у найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи», — уточнив прем'єр.

При цьому, як розповів перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, Кабмін викупить акції «Сенс Банку» за 1 грн. Тобто, банк стає державним під управлінням Мінфіну.

Шмигаль також розповів, що відповідне рішення покликане забезпечити стабільність української банківської системи та захист інтересів вкладників, адже власниками опосередкованої істотної участі у банку були підсанкційні особи.

«Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами», — підсумував Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, що вчора Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;

в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.



Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.

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