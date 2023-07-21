Купили за 1 гривню: Уряд погодився націоналізувати «Сенс Банк» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Купили за 1 гривню: Уряд погодився націоналізувати «Сенс Банк»

161
Купили за 1 гривню: Уряд погодився націоналізувати «Сенс Банк»
Купили за 1 гривню: Уряд погодився націоналізувати «Сенс Банк»
Кабмін під час сьогоднішнього засідання погодився націоналізувати «Сенс Банк». Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Сьогодні Уряд ухвалює рішення про участь держави у цій процедурі щодо виведення банку з ринку», — сказав Шмигаль.
Він зазначив, що держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі.
Читайте також
«Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами за акціями банку. Це дозволить у найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи», — уточнив прем'єр.
При цьому, як розповів перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, Кабмін викупить акції «Сенс Банку» за 1 грн. Тобто, банк стає державним під управлінням Мінфіну.
Шмигаль також розповів, що відповідне рішення покликане забезпечити стабільність української банківської системи та захист інтересів вкладників, адже власниками опосередкованої істотної участі у банку були підсанкційні особи.
«Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами», — підсумував Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, що вчора Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;
  • в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.
Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.

Ребрендинг не врятував: Сенс Банк переходить державі

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.