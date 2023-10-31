У НБУ розповіли, за яких умов виставлять на продаж Сенс Банк — Finance.ua

У НБУ розповіли, за яких умов виставлять на продаж Сенс Банк Сьогодні 11:03

У НБУ розповіли, за яких умов виставлять на продаж Сенс Банк

Націоналізований Сенс Банк слід виставити на продаж для подальшої приватизації, щойно покращиться безпекова ситуація в країні.

Про це заявив директор департаменту фінансової стійкості НБУ Віталій Ваврищук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Тепер, коли Сенс Банк… став державним, я думаю, у нас є перша хороша мета, у нас є перший банк, який повністю придатний для інвестицій і який можна виставити на продаж практично в будь-який час, коли безпекова ситуація покращиться. Так що, я думаю, продаж Сенс Банку стане перевіркою рішучості влади, щоб зменшити вплив держави в банківському секторі», — сказав він.

Ваврищук підкреслив, що не закликає до якнайшвидшого продажу, але щойно безпекова ситуація більш проясниться, то, на його думку, «у нас не буде причин відкладати приватизацію Сенс Банку».

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова підтримала думку колеги.

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«Я абсолютно згодна з Віталієм, тому що… Сенс Банк менш державний, ніж інші, він більш орієнтований на бізнес і комерцію, тому він справді може бути першою ціллю для продажу», — розповіла Рожкова.

За її словами, зараз знайти зацікавленого інвестора досить складно.

«Але я думаю, що нам потрібно почати про це думати, тому що у нас є досвід роботи з IFC або ЄБРР, у нас є певний, скажімо так, список вимог, які мають бути повністю виконані до того, як почнеться процес приватизації», — підкреслила вона.

Як вважає перший заступник голови НБУ, варто почати підготовчу роботу, щоб мати можливість продати або приватизувати хоча б один із банків, щойно ситуація дасть змогу це зробити.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;

в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів;

вже 22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Акціонерного товариства «Сенс Банк», згідно з яким Банк переходить у власність держави.

Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.

НВ За матеріалами:

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