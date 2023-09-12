Засновник Dragon Capital розповів про плани щодо Сенс Банку — Finance.ua
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Засновник Dragon Capital розповів про плани щодо Сенс Банку

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Фото: Економічна правда
Фото: Економічна правда, www.epravda.com.ua
Відомий бізнесмен, власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала на зустрічі «EBA Global Outlook: Нова економіка України», яка відбулася у Києві 11 вересня 2023 року, підтвердив свій інтерес до націоналізованого Сенс Банку — колишнього Альфа-Банку Україна.
Томаш Фіала згадав, як у 2015 році в Україні виводили з ринку багато банків, через що утворилася велика пропозиція гарних активів за низькими цінами, чим тоді вдало скористалася його інвесткомпанія.
Проте зараз, за оцінками Фіали, ситуація інакша — український фінансовий сектор в результаті реформ, здійснених Нацбанком після 2014 року, є дуже міцним, добре капіталізованим. А в 2023 році, завдяки високій обліковій ставці Нацбанку, банківський сектор має отримати історично найвищий прибуток. Тобто пропозиції дешевих активів з банківського сектору, як в період банкопаду 2014−2015 років, під час повномасштабного російського вторгнення немає і не має бути. Відповідно, ідея продажу Сенс Банку майбутньому інвестору за умовну гривню не знайшла підтримки.
«Ми сподівалися, що держава швидко націоналізує активи підсанкційних російських власників і ці активи будуть виставлені на продаж та приватизовані. Оскільки зараз заборонено виводити гроші з України через дивіденди, у багатьох інвесторів утворилась велика гривнева ліквідність, яку можна використати для приватизації російських активів», — зазначив Томаш Фіала.
На думку Томаша Фіали, Сенс Банк — цікавий банк, який непогано працює. З іншого боку, державі доволі складно тримати п’ять державних банків. Адже до війни державна стратегія передбачала приватизацію принаймні двох, або навіть трьох з чотирьох державних банків. Зокрема, до продажу готували націоналізований у 2016 році найбільший банк України — ПриватБанк.
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«Чим довше Сенс Банк перебуватиме у державній власності, тим менше він буде привабливий. Тому ми закликаємо Міністерство фінансів, яке відповідає за держбанки, якнайшвидше знайти радника для цього банку і виставити його на продаж. Я думаю, що це буде відкритий конкурс, але не буде багато інвесторів. Може ми купимо, може хтось інший, а ми допоможемо державі отримати більш високу ціну», — завершив Томаш Фіала.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;
  • в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів;
  • вже 22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Акціонерного товариства «Сенс Банк», згідно з яким Банк переходить у власність держави.
Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.

Ребрендинг не врятував: Сенс Банк переходить державі

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