рф заборонила експорт сірки: причини Сьогодні 19:38

рф заборонила експорт сірки: причини

росія тимчасово заборонила експорт технічної сірки до кінця 2025 року, намагаючись втримати виробництво добрив й уникнути дефіциту критичної сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що заборона поширюється на всі її основні форми — рідку, гранульовану та грудкову. Формально рішення пояснюють «захистом продовольчої безпеки», однак воно свідчить про поглиблення проблем у російській хімічній галузі.

При цьому рф є одним із найбільших виробників та експортерів сірки у світі, але навіть за цього статусу обсяги виробництва з початку року скоротилися на 11,2% - до 3,17 млн тон. Зниження стало наслідком падіння переробки нафти й газу, з яких отримують більшість технічної сірки.

Попри значні запаси та виробничі потужності, країна змушена імпортувати сировину: у жовтні закуплено близько 35 тисяч тон за ціною 390 доларів за тонну. Це вказує на те, що внутрішній ринок не справляється з попитом, а виробники стикаються зі зростанням собівартості через підвищення внутрішніх цін.

У розвідці підкреслюють, що нові обмеження можуть посилити тиск на російських хіміків і трейдерів, які втратять частину валютних надходжень.

Уряд розраховує стабілізувати внутрішнє постачання, однак за нинішніх тенденцій російська промисловість ризикує опинитися в ситуації, коли дефіцит сировини стане системним, а ефективність виробництва — ще нижчою.

Економіка рф

Раніше у розвідці зазначали, що економіка рф досягла точки, коли навіть офіційна статистика не здатна приховати глибину кризи.

За даними СЗР, сумарний прибуток російських підприємств за січень-серпень 2025 року скоротився на 8,3%. Це свідчить про стрімке згортання бізнес-активності.

Попри спроби влади демонструвати «економічну стабільність», за оцінками аналітиків, росія нині витрачає на війну проти України близько половини державного бюджету, що лише поглиблює внутрішню кризу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.