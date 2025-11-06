Німеччина тестує революційну зарядку електромобілів під час руху по автобану 06.11.2025, 00:15 — Технології&Авто

Німеччина тестує революційну зарядку електромобілів під час руху по автобану

У ФРН впроваджують революційну технологію індуктивної зарядки електромобілів під час руху на автобані. Перша індуктивна ділянка траси знаходиться недалеко від Амберга у німецькій Баварії.

На ділянці траси A6 поблизу Амберга у Німеччині втілюється в життя ідея, яка може змінити подорожі автомобілями в майбутньому. Вже кілька днів на певній ділянці дороги проводяться випробування індуктивної зарядки.

Ідеться про бездротову систему заряджання, що заснована на рішенні ізраїльської технологічної компанії Electreon.

Принцип конструкції

У дорожнє покриття вбудовано котушки, які генерують магнітне поле, коли по них проїжджає відповідним чином обладнаний транспортний засіб. Усередині транспортного засобу енергія поглинається зустрічною котушкою та передається до акумулятора.

Фахівці кажуть, що технологія має потенціал у вирішенні кількох питань:

зменшується потреба в імпорті акумуляторів;

вирішуються питання запасу ходу, у разі потреби.

Випробувальна траса довжиною 1 км — перша в Німеччині. Загалом у світі подібних небагато. Подібні проєкти на європейському континенті є лише у Франції і декількох країнах Скандинавії. Також схожа розробка втілюється у США.

