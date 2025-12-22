Топ-5 автомобільних аксесуарів Сьогодні 04:37 — Технології&Авто

Топ-5 автомобільних аксесуарів

Видання SlashGear склало список п’яти недорогих автомобільних аксесуарів, які користувачі оцінили як ефективні для миттєвого покращення комфорту під час їзди. Всі аксесуари мають рейтинг понад чотири зірки на Amazon з тисячами відгуків.

Про це пише SlashGear.

1. Чохол для ременя безпеки

Чохол для ременя безпеки забезпечує додаткову подушку. Аксесуар доступний у 18 кольорових варіантах, кожна упаковка містить два чохли. Застібка-липучка утримує чохол на місці. Виріб виготовлений з бавовни, зовнішня поверхня покрита оксамитовою тканиною для додаткової м’якості. Деякі ремені безпеки мають гострі краї, які можуть викликати порізи на шкірі, тому встановлення м’якого шару запобігає таким травмам.

2. Автомобільна подушка для шиї

Подушка для шиї заповнює проміжок між шиєю та підголовником автомобіля. Аксесуар покращує ергономіку під час водіння та забезпечує пасажирам м’яку подушку для відпочинку. В упаковці дві подушки, які встановлюються одним ременем на будь-яке автомобільне сидіння. Подушка приймає форму шиї для кращого комфорту. Зовнішня поверхня виготовлена з м’якого матеріалу, щоб уникнути подразнення.

3. Вентильований чохол для сидіння

Вентильований чохол універсально сумісний з усіма транспортними засобами, оскільки розміщується поверх сидіння. Достатньо покласти його на сидіння та підключити до 12-вольтового роз’єму автомобіля. Аксесуар має нековзну поверхню та контролер для встановлення швидкості вентилятора. Після встановлення чохла водії більше не потіють під час їзди, особливо на спині та стегнах.

4. УФ-плівка

УФ-плівка для тонування зменшує ультрафіолетові промені на 99%, за даними виробника, що означає менше тепла в салоні. Користувачі стверджують, що плівка блокує відблиски від сонця, що полегшує огляд дороги. Деякі користувачі кажуть, що встановлення досить просте з мильною водою, проте тим, хто не має досвіду встановлення тонованих плівок, може знадобитися допомога професіонала.

5. USB-вентилятор для задніх сидінь

USB-вентилятор розроблений спеціально для задніх сидінь. Ця пара вентиляторів ефективна, якщо автомобіль не має задніх вентиляційних отворів кондиціонера. Доступні три швидкості, вентилятори обертаються для зміни положення залежно від розміщення пасажирів.

Вентилятори постачаються з тримачем для сидіння, який кріпиться до задньої частини підголовника водія. Після встановлення підключіть вентилятори до USB-порту автомобіля. Якщо автомобіль не має заднього порту для зарядки, можна використовувати павербанк. Завдяки механізму обертання один вентилятор може бути спрямований на водія, а інший на заднього пасажира.

