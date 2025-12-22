Honda тимчасово зупиняє заводи в Японії та Китаї через дефіцит чипів Сьогодні 05:05 — Технології&Авто

Глобальний дефіцит напівпровідників продовжує впливати на автомобільну промисловість, попри очікування поступового відновлення ланцюгів постачання. Японська Honda Motor Co. оголосила про тимчасову зупинку виробництва на своїх заводах у Японії та Китаї, що свідчить про збереження серйозних проблем із доступністю ключових компонентів.

Де і коли Honda зупиняє виробництво

Як повідомляє Bloomberg , Honda призупинить виробництво на японських підприємствах 5 та 6 січня. Які саме заводи будуть задіяні у зупинці, компанія не уточнила.

Крім того, усі три заводи спільного підприємства Guangqi Honda Automobile Co. у Китаї не працюватимуть у період з 29 грудня по 2 січня. Це означає повну паузу виробництва одного з ключових азійських майданчиків Honda на кілька днів.

Хоча зупинки мають обмежений у часі характер, вони демонструють, що проблеми з постачанням чипів досі не вирішені остаточно.

Очікуване відновлення так і не відбулося

Ще раніше Honda заявляла, що розраховує нормалізувати виробничі процеси з кінця листопада. Однак оголошення про нові зупинки заводів свідчить про те, що перебої в ланцюгах постачання виявилися глибшими, ніж прогнозувалося.

Ринок відреагував миттєво: акції Honda в Токіо впали приблизно на 1,5% після появи новин. Японські ЗМІ повідомили про підготовку до зупинки виробництва ще до офіційного підтвердження компанії.

Головна причина — напівпровідниковий дефіцит

Основним фактором, який продовжує тиснути на автовиробника, залишається нестача напівпровідників. Проблема загострилася після того, як Китай заблокував експорт продукції Nexperia BV, виробника чипів, що належить китайській компанії Wingtech Technology Co.

Саме Nexperia постачає напівпровідники, які широко використовуються в автомобільних системах керування. Йдеться не про високопродуктивні процесори, а про базові, але критично важливі компоненти.

