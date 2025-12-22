0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Honda тимчасово зупиняє заводи в Японії та Китаї через дефіцит чипів

Технології&Авто
6
Honda тимчасово зупиняє заводи в Японії та Китаї через дефіцит чипів
Honda тимчасово зупиняє заводи в Японії та Китаї через дефіцит чипів
Глобальний дефіцит напівпровідників продовжує впливати на автомобільну промисловість, попри очікування поступового відновлення ланцюгів постачання. Японська Honda Motor Co. оголосила про тимчасову зупинку виробництва на своїх заводах у Японії та Китаї, що свідчить про збереження серйозних проблем із доступністю ключових компонентів.

Де і коли Honda зупиняє виробництво

Як повідомляє Bloomberg, Honda призупинить виробництво на японських підприємствах 5 та 6 січня. Які саме заводи будуть задіяні у зупинці, компанія не уточнила.
Крім того, усі три заводи спільного підприємства Guangqi Honda Automobile Co. у Китаї не працюватимуть у період з 29 грудня по 2 січня. Це означає повну паузу виробництва одного з ключових азійських майданчиків Honda на кілька днів.
Хоча зупинки мають обмежений у часі характер, вони демонструють, що проблеми з постачанням чипів досі не вирішені остаточно.

Очікуване відновлення так і не відбулося

Ще раніше Honda заявляла, що розраховує нормалізувати виробничі процеси з кінця листопада. Однак оголошення про нові зупинки заводів свідчить про те, що перебої в ланцюгах постачання виявилися глибшими, ніж прогнозувалося.
Ринок відреагував миттєво: акції Honda в Токіо впали приблизно на 1,5% після появи новин. Японські ЗМІ повідомили про підготовку до зупинки виробництва ще до офіційного підтвердження компанії.

Головна причина — напівпровідниковий дефіцит

Основним фактором, який продовжує тиснути на автовиробника, залишається нестача напівпровідників. Проблема загострилася після того, як Китай заблокував експорт продукції Nexperia BV, виробника чипів, що належить китайській компанії Wingtech Technology Co.
Саме Nexperia постачає напівпровідники, які широко використовуються в автомобільних системах керування. Йдеться не про високопродуктивні процесори, а про базові, але критично важливі компоненти.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems