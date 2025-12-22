0 800 307 555
Найбільш надійні авто в 2025 році

Технології&Авто
13
Найбільш надійні авто в 2025 році
Найбільш надійні авто в 2025 році
Вибір нового автомобіля завжди поєднує бажання та фінансові можливості, але надійність залишається ключовим фактором для будь-якого водія.
Американське видання Consumer Reports оприлюднило свій щорічний рейтинг надійності автомобілів на 2025 рік, який показав: отримати безпроблемну машину можна навіть без переплати за преміальні бренди.
Рейтинг складався на основі відгуків сотень тисяч власників, статистики звернень до сервісних центрів та результатів краш-тестів. Такий комплексний підхід дозволяє оцінити автомобілі не лише за їхніми технічними характеристиками, а й за реальним досвідом експлуатації, роблячи список одним із найбільш авторитетних орієнтирів для покупців.
Традиційно вершину рейтингу посіли японські бренди. Toyota та її преміальний суббренд Lexus вже кілька років демонструють мінімальну кількість поломок та високий рівень задоволеності клієнтів. До топ-10 також увійшли Subaru, Honda, Nissan та Acura, підтверджуючи репутацію японських автомобілів як надійних і довговічних.
Разом із японськими марками у списку з’явилися представники інших континентів. Європейський автопром представила BMW, американські — Buick і Tesla, а також корейський Kia. Це свідчить про глобальну конкуренцію та те, що надійність стає пріоритетом для багатьох виробників.
Особливо цікавим став факт домінування доступних масових брендів. Kia, Nissan та Honda пропонують моделі, які часто випереджають за надійністю дорогі преміальні автомобілі. Така тенденція особливо важлива для українського ринку, де практичність та вартість володіння часто визначають вибір.
За матеріалами:
MMR
Авто
