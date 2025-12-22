Тепер у Gemini можна перевірити, чи створене відео за допомогою ШІ Сьогодні 01:51 — Технології&Авто

Тепер у Gemini можна перевірити, чи створене відео за допомогою ШІ

Google додала до застосунку Gemini функцію перевірки відео, яка дозволяє визначити, чи був ролик створений або відредагований за допомогою ШІ-моделей компанії.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія Google розширила можливості застосунку Gemini: тепер він може перевіряти відео та визначати, чи були вони створені або відредаговані за допомогою власних моделей штучного інтелекту Google. Для цього користувачеві достатньо завантажити відео й запитати: «Чи було це згенеровано за допомогою ШІ Google?»

Gemini аналізує відео й аудіодоріжку на наявність SynthID — фірмового водяного знака Google для контенту, створеного ШІ. У відповіді застосунок не обмежується «так» або «ні», а вказує конкретні моменти у відео чи звуці, де зафіксовано цей маркер.

Раніше аналогічна перевірка працювала лише для зображень.

Функція підтримує відео розміром до 100 Мб і тривалістю до 90 секунд та доступна всіма мовами і в усіх регіонах, де працює застосунок Gemini.

Важливо, що Gemini може розпізнати лише ті відео, які були створені або відредаговані інструментами Google. Контент, згенерований іншими моделями, застосунок не ідентифікує.

