0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ЄС готують новий клас авто, який може здешевити електрокари

Технології&Авто
21
У ЄС готують новий клас авто, який може здешевити електрокари
У ЄС готують новий клас авто, який може здешевити електрокари
Європейські автомобілі дорожчають через доволі суворі технічні регламенти. Але в ЄС для виробників придумали мотиваційну причину, завдяки якій машини подешевшають.
Подробиці стали відомі Motor1.
Йдеться про створення нового класу автомобілів M1E. Такий захід передбачає менш жорсткі вимоги до сертифікації транспортних засобів і спрощений список оснащення електронними системами безпеки.
У підсумку європейці можуть отримати компактні автомобілі на зразок японських кей-карів з цінами близько 15 000 євро. І виробникам дадуть гідну мотивацію створювати такі машини.
Новий клас M1E передбачає виключно електрокари. Однак кожен з них отримає коефіцієнт 1,3 (замість звичної одиниці) для розрахунку середніх викидів CO2. Це означає, що автовиробники завдяки таким «вигідним» EV зможуть продовжити життя своїм двигунам внутрішнього згоряння.
Цей захід умовно називають «суперкредитом». Щоб кваліфікуватися для програми, електромобіль M1E має бути компактним (не більш як 4,2 м завдовжки), а виробництво необхідно налагодити на території ЄС — у будь-якій із 27 держав. Зазначається, що моделі Citroen e-C3, Fiat 500e, новий Renault Twingo і майбутній VW ID. Polo (і багато інших) відповідають вимогам.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems