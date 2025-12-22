У ЄС готують новий клас авто, який може здешевити електрокари Сьогодні 02:45 — Технології&Авто

Європейські автомобілі дорожчають через доволі суворі технічні регламенти. Але в ЄС для виробників придумали мотиваційну причину, завдяки якій машини подешевшають.

Подробиці стали відомі Motor1.

Йдеться про створення нового класу автомобілів M1E. Такий захід передбачає менш жорсткі вимоги до сертифікації транспортних засобів і спрощений список оснащення електронними системами безпеки.

У підсумку європейці можуть отримати компактні автомобілі на зразок японських кей-карів з цінами близько 15 000 євро. І виробникам дадуть гідну мотивацію створювати такі машини.

Новий клас M1E передбачає виключно електрокари. Однак кожен з них отримає коефіцієнт 1,3 (замість звичної одиниці) для розрахунку середніх викидів CO2. Це означає, що автовиробники завдяки таким «вигідним» EV зможуть продовжити життя своїм двигунам внутрішнього згоряння.

Цей захід умовно називають «суперкредитом». Щоб кваліфікуватися для програми, електромобіль M1E має бути компактним (не більш як 4,2 м завдовжки), а виробництво необхідно налагодити на території ЄС — у будь-якій із 27 держав. Зазначається, що моделі Citroen e-C3, Fiat 500e, новий Renault Twingo і майбутній VW ID. Polo (і багато інших) відповідають вимогам.

