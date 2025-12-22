0 800 307 555
Nissan показав семимісний мінівен (фото)

Nissan готує до запуску свій новий бюджетний мінівен Gravite, орієнтований на індійські сім’ї.
Модель, що вміщує до семи пасажирів, поділяє платформу та загальний дизайн з Renault Triber, але отримала характерні елементи стилю Nissan, включно з оновленими бамперами та світлодіодними ліхтарями.
Вперше про Gravite заговорили у липні 2024 року, а тизер показали у березні 2025 року. Однак тільки зараз компанія офіційно розкрила назву моделі та деталі дизайну, підтвердивши, що мінівен буде компактним, але максимально функціональним для сімейного використання.
Передня частина авто отримала більшу решітку та C-подібні декоративні елементи, а ззаду з’явився новий бампер і оновлена світлодіодна графіка. Основний профіль залишився подібним до Renault Triber, проте Nissan додав власні стилістичні штрихи, включно з написом Gravite на дверях багажника.
Фото: Сarscoops
Хоча інтер’єр компанія поки не показала, відомо, що він буде «ультрамодулярним», з трирядним розташуванням сидінь, що дозволяє розмістити до семи пасажирів. Nissan обіцяє високу місткість та інноваційні рішення для зберігання речей у межах компактного кузова.
Під капотом очікується 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 71 к.с., що передаватиме потужність на передні колеса через п’ятиступеневу механічну або AMT коробку передач. Автомобіль буде вироблятися на заводі Renault у Ченнаї, разом із Triber.
