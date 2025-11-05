OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах
Компанія OpenAI запускає свій відеозастосунок Sora зі штучним інтелектом на платформі Android. Відтепер його можна завантажити з Google Play у США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді та В’єтнамі.
The Sora app is now available on Android in:— Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025
Canada
Japan
Korea
Taiwan
Thailand
US
Vietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1
Застосунок Sora був випущений у вересні цього року тільки для платформи iOS. За перші п’ять днів після запуску він набрав понад 1 мільйон завантажень і став потім найпопулярнішим застосунком в App Store.
Додаток Sora дозволяє створювати, поширювати та редагувати відео, згенеровані ШІ. У ньому передбачена стрічка відео, подібна до TikTok, а також функція «камео», яка дає змогу додавати у відео себе чи друзів.
Нещодавно OpenAI повідомила, що запустила у застосунку Sora нову функцію — камео персонажів, яка дозволяє вставляти у відео власних героїв, домашніх тварин, малюнки або навіть предмети.
Користувачам Sora, які захочуть видалити свій акаунт, варто знати, що це також може призвести до видалення облікового запису ChatGPT та всієї історії спілкування з чат-ботом.
Поділитися новиною
Також за темою
OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах
Штрафні бали для водіїв: які ризики несе система
Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
У OpenAI з’явився новий тип інженерів — «суперджуніори». Як вони змінюють ринок праці
Google інтегрував Gemini вперекладач
Mazda не зможе викупити свою 50% частку у спільному підприємстві з виробництва автомобілів у рф: чому так