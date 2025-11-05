0 800 307 555
OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах

Технології&Авто
11
Компанія OpenAI запускає свій відеозастосунок Sora зі штучним інтелектом на платформі Android. Відтепер його можна завантажити з Google Play у США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді та В’єтнамі.
Застосунок Sora був випущений у вересні цього року тільки для платформи iOS. За перші п’ять днів після запуску він набрав понад 1 мільйон завантажень і став потім найпопулярнішим застосунком в App Store.
Додаток Sora дозволяє створювати, поширювати та редагувати відео, згенеровані ШІ. У ньому передбачена стрічка відео, подібна до TikTok, а також функція «камео», яка дає змогу додавати у відео себе чи друзів.
Нещодавно OpenAI повідомила, що запустила у застосунку Sora нову функцію — камео персонажів, яка дозволяє вставляти у відео власних героїв, домашніх тварин, малюнки або навіть предмети.
Користувачам Sora, які захочуть видалити свій акаунт, варто знати, що це також може призвести до видалення облікового запису ChatGPT та всієї історії спілкування з чат-ботом.
За матеріалами:
mezha.media
