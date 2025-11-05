У OpenAI з’явився новий тип інженерів — «суперджуніори». Як вони змінюють ринок праці Сьогодні 03:26 — Технології&Авто

У OpenAI з’явився новий тип інженерів — «суперджуніори». Як вони змінюють ринок праці

OpenAI почала активно наймати не лише сеньйорів, а й так званих «суперджуніорів» — молодих AI-нативних інженерів, які використовують ШІ-інструменти так ефективно, що дивують навіть досвідчених колег.

Про це розповів інженер та аналітик Ґергелі Орос у своєму звіті після візиту до штаб-квартири OpenAI в Сан-Франциско.

«OpenAI тепер наймає не тільки сеньйорів. Компанія знаходить успіх у комбінації „суперсеньйор + суперджуніор“. Це ранньокар’єрні розробники, які мислять підприємницьки, виросли разом з AI-інструментами та вміють використовувати їх у несподівані способи», — цитує Орос голову інженерного напряму ChatGPT Сулмана Чоудрі.

В одному з прикладів, який наводить OpenAI, молодий інженер створив складну систему, і коли керівник запитав, чи він користувався Codex, той відповів, майже образившись: «Образливо навіть запитувати. Звісно, я використовував Codex — але не один. Я створив кілька інстансів, які спілкувалися між собою, перевіряли одне одного й розподіляли завдання. Один валідовував результат, інші реалізовували спеціалізовані частини».

Цей підхід — не «делегування всього ШІ», а використання кількох агентів у зв’язці, — став прикладом того, як «суперджуни» мислять інакше: вони не бояться автоматизувати, експериментувати й масштабувати власні ідеї.

Хто такі «суперджуни»

Суперджуни мають ряд характеристик.

По-перше, вони AI-native — народилися в епоху ШІ, звикли до Codex, ChatGPT, Copilot, Replit тощо.

По-друге, мають підприємницькі здібності — часто мають досвід стартапів або інкубаторів (Y Combinator).

По-третє, системно мислять — не просто кодять, а комбінують кілька агентів, API й моделей.

Ну і ключове — не бояться ШІ — сприймають його як партнера по роботі, а не інструмент.

OpenAI вважає, що саме мікс досвідчених архітекторів і таких «джунів нового покоління» створює найефективніші команди.

