0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)

Технології&Авто
157
Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
Найкращі автомобілі для пенсіонерів поєднують у собі кілька критеріїв — надійність, комфорт та доступність. Вони повинні бути приємними в управлінні, але без надмірної потужності, сучасними, але без перевантаження комп’ютерними меню, та, звичайно ж, вимагати мінімального обслуговування.
Ділимось четвіркою найкращих автомобілів для пенсіонерів за версією видання GoBankingRates.

Honda CR-V

Початкова ціна на 2025 рік (у США): від $30 100
Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
Багато пенсіонерів обирають компактні кросовери, бо в них зручніше сідати й виходити, а посадка — трохи вища, ніж у седанів. До того ж, у багатьох комплектаціях Honda CR-V доступний повний привід — це додає впевненості на слизькій чи поганій дорозі.
«CR-V має давно перевірену систему силового агрегату, яка не потребує значного обслуговування. Модель часто проїжджає 200 000 миль і більше», — пояснив автомеханік Алан Гельфанд, власник German Car Depot.

Toyota Camry

Початкова ціна на 2025 рік (у США):від $28 400
Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
Якщо хочеться не кросовера, а класичного простору та спокою — Camry залишається однією з найстабільніших моделей на ринку. Toyota десятиліттями доводила її комфорт і надійність.
При цьому деякі комплектації можуть коштувати менше $30 000, що робить модель доволі доступною для своєї категорії.
Читайте також
«Camry поєднує в собі комфорт і надійність. У них легко сідати та виходити, вони забезпечують гарну видимість, а їзда плавна, але не надто м’яка», — зазначила генеральна менеджерка служби перевірки автомобільної історії Find By Registry Рут Калкінс-Шмідт.

Toyota Prius

Початкова ціна на 2025 рік (у США): від $33 375
Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
Для пенсіонерів, які уважно рахують витрати на пальне, Prius — практично безпрограшний варіант. Як і раніше, це один із найекономніших гібридів на ринку: від 49 до 57 миль на галон за даними Kelley Blue Book.
При цьому модель зберігає ту саму надійність Toyota, яку вона напрацювала вже десятиліттями. Фактично — це один із найпрактичніших варіантів для щоденного використання.

Lexus ES

Початкова ціна на 2025 рік (у США): від $43 435
Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)
Для тих, хто хоче більше комфорту та тиші в салоні — Lexus ES. Він дорожчий за Camry, але все ще значно доступніший, ніж багато розкішних європейських моделей, і при цьому не поступається їм у відчутті преміальності.
Читайте також
Калкінс-Шмідт відзначає, що ES вирізняється спокоєм і продуманими системами безпеки: «Він відчувається комфортним, але без постійних витрат на ремонт, які є характерними для багатьох європейських брендів класу люкс».
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems