Експерти назвали 4 найкращі автомобілі для пенсіонерів (фото)

Найкращі автомобілі для пенсіонерів поєднують у собі кілька критеріїв — надійність, комфорт та доступність. Вони повинні бути приємними в управлінні, але без надмірної потужності, сучасними, але без перевантаження комп’ютерними меню, та, звичайно ж, вимагати мінімального обслуговування.

Ділимось четвіркою найкращих автомобілів для пенсіонерів за версією видання GoBankingRates

Honda CR-V

Початкова ціна на 2025 рік (у США): від $30 100

Багато пенсіонерів обирають компактні кросовери, бо в них зручніше сідати й виходити, а посадка — трохи вища, ніж у седанів. До того ж, у багатьох комплектаціях Honda CR-V доступний повний привід — це додає впевненості на слизькій чи поганій дорозі.

«CR-V має давно перевірену систему силового агрегату, яка не потребує значного обслуговування. Модель часто проїжджає 200 000 миль і більше», — пояснив автомеханік Алан Гельфанд, власник German Car Depot.

Toyota Camry

Початкова ціна на 2025 рік (у США):від $28 400

Якщо хочеться не кросовера, а класичного простору та спокою — Camry залишається однією з найстабільніших моделей на ринку. Toyota десятиліттями доводила її комфорт і надійність.

При цьому деякі комплектації можуть коштувати менше $30 000, що робить модель доволі доступною для своєї категорії.

«Camry поєднує в собі комфорт і надійність. У них легко сідати та виходити, вони забезпечують гарну видимість, а їзда плавна, але не надто м’яка», — зазначила генеральна менеджерка служби перевірки автомобільної історії Find By Registry Рут Калкінс-Шмідт.

Toyota Prius

Початкова ціна на 2025 рік (у США): від $33 375

Для пенсіонерів, які уважно рахують витрати на пальне, Prius — практично безпрограшний варіант. Як і раніше, це один із найекономніших гібридів на ринку: від 49 до 57 миль на галон за даними Kelley Blue Book.

При цьому модель зберігає ту саму надійність Toyota, яку вона напрацювала вже десятиліттями. Фактично — це один із найпрактичніших варіантів для щоденного використання.

Lexus ES

Початкова ціна на 2025 рік (у США): від $43 435

Для тих, хто хоче більше комфорту та тиші в салоні — Lexus ES. Він дорожчий за Camry, але все ще значно доступніший, ніж багато розкішних європейських моделей, і при цьому не поступається їм у відчутті преміальності.

Калкінс-Шмідт відзначає, що ES вирізняється спокоєм і продуманими системами безпеки: «Він відчувається комфортним, але без постійних витрат на ремонт, які є характерними для багатьох європейських брендів класу люкс».

