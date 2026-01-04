«МРЕВ» більше не існує: правильні терміни для водіїв 04.01.2026, 01:29 — Технології&Авто

Головний сервісний центр МВС закликає до правильного вживання термінології, яка використовується у сфері дорожнього руху та під час отримання адміністративних послуг.

У побуті автомобілісти часто послуговуються звичними, але некоректними словами. Це може призводити до плутанини під час оформлення документів, складання іспитів або спілкування з працівниками сервісних центрів. Щоб уникнути непорозумінь, у МВС нагадали найпоширеніші помилки та правильні відповідники.

Зокрема, замість розмовних і застарілих назв варто використовувати офіційні терміни.

Так, не «техпаспорт», а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

не «права», а посвідчення водія;

не «МРЕВ», а Сервісний центр МВС (ТСЦ МВС).

У відомстві наголошують, що правильно говорити ремінь безпеки, а не «пасок», екзаменатор, а не «інспектор» під час іспиту, скласти іспити та отримати посвідчення водія, а не «здати на права».

У дорожній термінології коректними є слова затор замість «пробки» та причіп замість «прицеп».

