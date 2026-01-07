Samsung Galaxy Z TriFold: перший детальний огляд складаного смартфона (відео)
На виставці CES 2026 у Лас-Вегасі компанія Samsung вперше продемонструвала новий складаний смартфон Galaxy Z TriFold, який отримав значну увагу з боку журналістів і технологічних експертів.
Особливості Galaxy Z TriFold
Galaxy Z TriFold — це інноваційний смартфон, який у розкладеному вигляді надзвичайно тонкий та оснащений яскравим AMOLED-дисплеєм. На сьогодні пристрій офіційно доступний лише на ринку Південної Кореї, де його обмежений реліз відбувся 12 грудня.
Перші огляди відомих технологічних оглядачів, зокрема Mrwhosetheboss, вже з’явилися в мережі, а Mashable надало можливість детально ознайомитися з пристроєм під час виставки.
«Цей телефон найближче, як ми коли-небудь підходили до трискладаних планшетів з „Світу Дикого Заходу“ (Westworld), які часто вважаються ідеальним форм-фактором для складаних пристроїв майбутнього. Це також трохи невдача для Apple, яка ще не випустила на ринок свій, за чутками, iPhone Fold», — ідеться у публікації.
Візія Samsung та перспективи на ринку
Під час заходу CES First Look, який відбувся 4 січня у готелі Wynn Las Vegas, Samsung окреслив свої плани на 2026 рік, наголосивши на прагненні стати незамінним супутником у повсякденному житті користувачів завдяки інноваціям у сфері штучного інтелекту.
На стенді компанії були представлені новітні телевізори, побутова техніка й розумні пристрої для дому на базі ШІ, проте саме Galaxy Z TriFold став центральною темою обговорень серед гостей заходу.
Унікальний форм-фактор смартфона вимагає певного звикання — користувачам потрібно навчитися складати його особливим чином. У складеному стані пристрій товстіший за більшість сучасних смартфонів, однак у розкладеному вигляді відзначається ергономічністю та якістю екрана.
Очікується, що ціна Galaxy Z TriFold для ринку США становитиме близько 2 500 доларів, що робить його найдорожчим смартфоном від Samsung на сьогодні. Це підкреслює преміальні можливості пристрою та його орієнтацію на найпрогресивніших користувачів.
