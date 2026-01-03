Чому китайську індустрію електромобілів чекає масштабна криза в 2026 році Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Китай стрімко нарощує експорт електромобілів у світі, але всередині країни галузь наближається до критичної точки.

Попри те, що у листопаді обсяги експорту зросли майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом торік, експерти попереджають про неминучу кризу.

Десятки виробників електрокарів перебувають на межі виживання через втрату державної підтримки та цінові війни, пише 24 Канал з посиланням на Carscoops

За прогнозами аналітиків, 2026 рік стане переломним для індустрії електротранспорту в Китаї. Очікується, що продажі нових машин скоротяться на 5 відсотків — найбільше падіння з 2020 року. Причиною стане поступове згортання урядових програм підтримки та надлишкові виробничі потужності, які накопичилися за роки експансії.

Гонконзька газета South China Morning Post, яка належить Alibaba Group, повідомляє, що приблизно 50 збиткових виробників електрокарів можуть бути змушені або значно скоротити виробництво, або повністю припинити діяльність протягом найближчого року.

Цянь Кан, керівник заводу з виробництва автомобільних друкованих плат, зазначив, що час працює проти тих компаній, чиї автомобілі не вражають молодих водіїв. Для більшості збиткових виробників показники 2026 року будуть вирішальними.

Ключовим моментом стане рішення уряду щодо продовження програми субсидування. У січні Пекін має визначити, чи продовжить дію субсидії на обмін старих авто на нові електрокари розміром 20 тисяч юанів, що еквівалентно приблизно 2900 доларів США.

Водночас діюче звільнення від сплати 10 відсотків податку на придбання припинилося наприкінці 2025 року. З січня ставка знизиться до 5 відсотків і залишатиметься такою до 2028 року, після чого повернеться повний податок.

Хоча цінова війна між китайськими виробниками зробила електромобілі доступними для мільйонів покупців, вона підірвала здатність багатьох компаній генерувати прибуток. У поєднанні зі значними інвестиціями в дослідження та розробки, а також прагненням брендів швидко сформувати широкі модельні лінійки, неважко зрозуміти, чому лише одиниці виробників досягли прибутковості.

Інвестор Інь Рань зауважив, що часи ажіотажу навколо фінансування виробників електрокарів та ключових постачальників компонентів залишилися в минулому. Тепер це буде гра на виживання, де прибуткові автовиробники стануть переможцями, тоді як збиткові гравці зіткнуться з вичерпанням коштів.

Які виробники повинні втриматись

Небагато компаній змогли впоратися з негараздами. Великі прибуткові гравці, такі як BYD, Seres та Li Auto, виділяються як рідкісні винятки. Очікується, що ці фірми посилять зусилля щодо виходу на закордонні ринки в пошуках нових можливостей для зростання.

