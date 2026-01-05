0 800 307 555
Світові ринки заполонили китайські бензинові авто

Технології&Авто
43
Китай, переходячи на електромобілі всередині країни, різко наростив експорт бензинових і дизельних авто. Саме машини з двигунами внутрішнього згоряння нині становлять більшість китайського автoекспорту та забезпечили Пекіну статус найбільшого експортера автомобілів у світі.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Стрімкий перехід Китаю на електромобілі створив надлишок авто, які втратили попит на внутрішньому ринку. Втім, замість згортання виробництва Пекін обрав інший шлях — агресивний експорт. У результаті світові ринки, зокрема Східної Європи, Африки та Латинської Америки, швидко наповнюються китайськими авто з двигунами внутрішнього згоряння.
Хоча на глобальному рівні Китай асоціюють передусім з електромобілями, саме бензинові моделі становлять близько 76% його автoекспорту. За кілька років їхній експорт зріс у рази — і саме завдяки цим машинам Китай став найбільшим експортером автомобілів у світі, обійшовши традиційних лідерів.
«Це — прорахована стратегія. Китай цілеспрямовано заходить на ринки, де покупці орієнтуються на доступність, а не екологію чи інновації. Так формується лояльна аудиторія, яка з часом стане споживачем і китайських електромобілів», — зазначили у відомстві.
Та додали, що фактично Пекін грає у довгу: декарбонізується всередині країни, а зовні ще роками продаватиме бензинові авто, використовуючи регуляторні «сліпі зони» Заходу.
«Хитрий маневр дає Китаю змогу одночасно очищати власний ринок і посилювати вплив на світовий автопром», — резюмували у СЗРУ.
