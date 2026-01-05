Світові ринки заполонили китайські бензинові авто
Китай, переходячи на електромобілі всередині країни, різко наростив експорт бензинових і дизельних авто. Саме машини з двигунами внутрішнього згоряння нині становлять більшість китайського автoекспорту та забезпечили Пекіну статус найбільшого експортера автомобілів у світі.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Стрімкий перехід Китаю на електромобілі створив надлишок авто, які втратили попит на внутрішньому ринку. Втім, замість згортання виробництва Пекін обрав інший шлях — агресивний експорт. У результаті світові ринки, зокрема Східної Європи, Африки та Латинської Америки, швидко наповнюються китайськими авто з двигунами внутрішнього згоряння.
Хоча на глобальному рівні Китай асоціюють передусім з електромобілями, саме бензинові моделі становлять близько 76% його автoекспорту. За кілька років їхній експорт зріс у рази — і саме завдяки цим машинам Китай став найбільшим експортером автомобілів у світі, обійшовши традиційних лідерів.
«Це — прорахована стратегія. Китай цілеспрямовано заходить на ринки, де покупці орієнтуються на доступність, а не екологію чи інновації. Так формується лояльна аудиторія, яка з часом стане споживачем і китайських електромобілів», — зазначили у відомстві.
Та додали, що фактично Пекін грає у довгу: декарбонізується всередині країни, а зовні ще роками продаватиме бензинові авто, використовуючи регуляторні «сліпі зони» Заходу.
«Хитрий маневр дає Китаю змогу одночасно очищати власний ринок і посилювати вплив на світовий автопром», — резюмували у СЗРУ.
Поділитися новиною
Також за темою
Світові ринки заполонили китайські бензинові авто
Michelin представить розумні шини для контролю зносу
Найдешевший електрокар Європи отримав серйозні оновлення
Щодня до Starlink Ілона Маска додається 20 000 нових користувачів
Geely поглинув виробника електромобілів Zeekr
Як підготувати авто до поїздки в гори взимку