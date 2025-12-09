Китайські продажі авто демонструють найбільший спад за 10 місяців Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

Китайські продажі авто демонструють найбільший спад за 10 місяців

Продажі автомобілів у Китаї у листопаді впали на 8,5% проти показників минулого року, що стало другим падінням поспіль і найбільшим за минулі 10 місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Загалом було продано 2,24 млн автомобілів, після скорочення продажів на 0,8% у жовтні.

Секретар генерального секретаріату асоціації Цуй Донгшу назвав це «аномальним» явищем, оскільки зазвичай у кінці року продажі автомобілів зростають. Схожа ситуація спостерігалася лише у 2008 році під час економічного тиску на споживання.

Падіння загальних продажів у листопаді пов’язують із зменшенням державних субсидій наприкінці року, зниженням продажів бензинових автомобілів та високою базою минулого року. Однак аналітики очікують зростання річних продажів на 5%.

Водночас продажі електромобілів та гібридних автомобілів становили рекордні 58,9% від загального обсягу продажів. За офіційними даними, субсидовані обміни класичних автомобілів на електрокари й гібридні автомобілі досягли 11,2 мільйона одиниць за перші 11 місяців року.

Аналітики китайської фінансової групи CMBI прогнозують, що у 2026 році продажі автомобілів залишаться практично незмінними, попри загострення конкуренції на китайському ринку та «можливий рекордний випуск нових моделей».

Зазначається, що продажі Tesla в Китаї минулого місяця зросли до 73 145 одиниць після падіння до трирічного мінімуму в 26 006 у жовтні.

Тим часом зростання експорту автомобілів із Китаю у листопаді становило 52,4% порівняно з 27,7% у жовтні. Очікується, що основний приріст експорту наступного року забезпечать електромобілі та гібриди, які, за прогнозами, досягнуть 2,83 млн одиниць, що на 40% більше, ніж цього року.

