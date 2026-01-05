Найдешевший електрокар Європи отримав серйозні оновлення
Електромобіль Dacia Spring 2026 модельного року отримав помітні технічні оновлення, але зберіг головну перевагу — низьку ціну. Модель уже доступна для замовлення в Німеччині, що дає уявлення про те, чого варто очікувати й на інших європейських ринках.
Про це пише motor.es.
Зовні Dacia Spring не змінився, зате оновлення торкнулися технічної частини. Попередні двигуни потужністю 45 і 65 к.с. зняли з виробництва. Їм на зміну прийшли два нові електромотори — на 70 і 100 к.с. Максимальна швидкість залишилася на рівні 125 км/год, але динаміка помітно покращилася, особливо під час руху на трасі.
Розгін до 100 км/год у версії на 70 к.с. займає 12,3 секунди, а найпотужніша модифікація розганяється до «сотні» за 6,9 секунди. Обидві версії оснащені новою батареєю LFP ємністю 24,3 кВт·год — це перший акумулятор такого типу у Renault Group. Запас ходу за циклом WLTP становить до 226 км.
Також покращили зарядку. Потужність швидкої зарядки постійним струмом зросла з 30 до 40 кВт — з 20% до 80% батарея заряджається приблизно за 29 хвилин. Від змінного струму авто заряджається потужністю до 7 кВт.
Окрім цього, електрокар отримав доопрацьовану підвіску, посилену платформу, кращі гальма та аеродинамічні зміни під днищем. У Німеччині ціна базової версії залишилася без змін — 16 900 євро.
