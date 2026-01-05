0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найдешевший електрокар Європи отримав серйозні оновлення

Технології&Авто
23
Найдешевший електрокар Європи отримав серйозні оновлення
Найдешевший електрокар Європи отримав серйозні оновлення
Електромобіль Dacia Spring 2026 модельного року отримав помітні технічні оновлення, але зберіг головну перевагу — низьку ціну. Модель уже доступна для замовлення в Німеччині, що дає уявлення про те, чого варто очікувати й на інших європейських ринках.
Про це пише motor.es.
Зовні Dacia Spring не змінився, зате оновлення торкнулися технічної частини. Попередні двигуни потужністю 45 і 65 к.с. зняли з виробництва. Їм на зміну прийшли два нові електромотори — на 70 і 100 к.с. Максимальна швидкість залишилася на рівні 125 км/год, але динаміка помітно покращилася, особливо під час руху на трасі.
Найдешевший електрокар Європи отримав серйозні оновлення
Розгін до 100 км/год у версії на 70 к.с. займає 12,3 секунди, а найпотужніша модифікація розганяється до «сотні» за 6,9 секунди. Обидві версії оснащені новою батареєю LFP ємністю 24,3 кВт·год — це перший акумулятор такого типу у Renault Group. Запас ходу за циклом WLTP становить до 226 км.
Також покращили зарядку. Потужність швидкої зарядки постійним струмом зросла з 30 до 40 кВт — з 20% до 80% батарея заряджається приблизно за 29 хвилин. Від змінного струму авто заряджається потужністю до 7 кВт.
Окрім цього, електрокар отримав доопрацьовану підвіску, посилену платформу, кращі гальма та аеродинамічні зміни під днищем. У Німеччині ціна базової версії залишилася без змін — 16 900 євро.
За матеріалами:
Ampercar
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems