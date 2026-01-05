Лідери українського ринку нових легковиків у 2025 році Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

Лідери українського ринку нових легковиків у 2025 році

Упродовж грудня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 11.1 тис. нових легкових автомобілів. У річному вимірі, порівняно з груднем 2024 року, продажі зросли на 113.1%. Якщо порівнювати з листопадом 2025 року, приріст становив 43.3%. Різке зростання пояснюється хвилею купівлі електромобілів наприкінці року. Покупці намагалися встигнути до завершення 2025 року, щоб уникнути сплати ПДВ, який збільшує вартість автомобіля щонайменше на 20%.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Переважна більшість нових легковиків у грудні була імпортована з-за кордону. Частка імпортних авто становила 98% або 10 845 машин. Частка автомобілів, виготовлених в Україні, склала 2% або 223 одиниці.

Інфографіка: eauto.org.ua

Підсумки 2025 року

Упродовж 2025 року на першу реєстрацію було поставлено 79 501 новий легковий автомобіль. Це на 15.6% більше, ніж у 2024 році.

Із цієї кількості 77 674 авто були імпортованими. Ще 1827 машин мали VIN-коди українських підприємств, які здійснювали часткову збірку або переобладнання нових легковиків.

Лідери серед виробників

За підсумками 2025 року лідером українського ринку нових авто став китайський виробник BYD. Компанія нарощувала обсяги продажів упродовж року та неодноразово очолювала місячні рейтинги. Відрив від Toyota був мінімальним і становив близько 200 автомобілів.

Аналітики звертають увагу на те, що BYD посів перше місце без офіційного представництва в Україні, мережі сервісних центрів, гарантованого постачання запчастин та повноцінної локальної підтримки програмного забезпечення.

Інфографіка: eauto.org.ua

Серед моделей китайського виробництва у рейтингу представлені BYD Song Plus та Zeekr 7X, а також Volkswagen ID.Unyx. Верхні позиції таблиці, як і раніше, займають Renault Duster та Toyota RAV4. Загалом у модельному заліку переважають європейські, японські та корейські автомобілі.

Інфографіка: eauto.org.ua

У сегменті преміальних брендів у 2025 році український автопарк поповнився 2 Lamborghini, 8 Aston Martin, 20 Bentley, 26 Rolls-Royce, 32 Maserati та 793 Porsche.

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого року став кросовер Skoda Karoq (938 шт.), котрий випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

