Michelin представить розумні шини для контролю зносу

На виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі Michelin продемонструє нову лінійку шин, оснащених штучним інтелектом.

Спільна розробка з технологічною компанією Sonatus дозволяє покришкам у реальному часі аналізувати власний стан, зокрема рівень зношування та розподіл навантаження.

Система використовує алгоритми для оцінки інтенсивності гальмування, маси автомобіля та бічних навантажень під час поворотів, надаючи водієві точні дані про стан коліс.

Технологія включає два ключові рішення: SmartLoad для контролю навантаження та SmartWear для відстеження зносу протектора. За розрахунками Michelin, впровадження таких інновацій до 2030 року дозволить світовому ринку скоротити витрати на 1,68 мільярда доларів завдяки оптимізації експлуатації.

Важливою особливістю системи є локальне зберігання даних усередині автомобіля без обов’язкового передавання до хмарних сервісів, що підвищує конфіденційність і швидкість обробки інформації.

Для демонстрації можливостей системи на CES 2026 буде використано класичний позашляховик Ford Bronco 1970 року, оснащений датчиками та підключений до застосунку MyTires.

Новинка покликана замінити традиційні системи контролю тиску в шинах, пропонуючи автовиробникам і власникам автопарків технологію «цифрових двійників» для продовження строку служби гуми та підвищення безпеки руху.

