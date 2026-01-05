0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Michelin представить розумні шини для контролю зносу

Технології&Авто
11
Michelin представить розумні шини для контролю зносу
Michelin представить розумні шини для контролю зносу
На виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі Michelin продемонструє нову лінійку шин, оснащених штучним інтелектом.
Спільна розробка з технологічною компанією Sonatus дозволяє покришкам у реальному часі аналізувати власний стан, зокрема рівень зношування та розподіл навантаження.
Система використовує алгоритми для оцінки інтенсивності гальмування, маси автомобіля та бічних навантажень під час поворотів, надаючи водієві точні дані про стан коліс.
Читайте також
Технологія включає два ключові рішення: SmartLoad для контролю навантаження та SmartWear для відстеження зносу протектора. За розрахунками Michelin, впровадження таких інновацій до 2030 року дозволить світовому ринку скоротити витрати на 1,68 мільярда доларів завдяки оптимізації експлуатації.
Важливою особливістю системи є локальне зберігання даних усередині автомобіля без обов’язкового передавання до хмарних сервісів, що підвищує конфіденційність і швидкість обробки інформації.
Читайте також
Для демонстрації можливостей системи на CES 2026 буде використано класичний позашляховик Ford Bronco 1970 року, оснащений датчиками та підключений до застосунку MyTires.
Новинка покликана замінити традиційні системи контролю тиску в шинах, пропонуючи автовиробникам і власникам автопарків технологію «цифрових двійників» для продовження строку служби гуми та підвищення безпеки руху.
За матеріалами:
Portaltele
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems