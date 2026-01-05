Apple змушена платити на 230% більше за оперативну пам’ять у топових iPhone 17
Apple зіткнулася з різким зростанням вартості оперативної памʼяті для своїх флагманських смартфонів.
Як повідомляє Wccftech, виробник змушений платити на 230% більше за 12 ГБ чипи LPDDR5X, які використовуються в преміальних моделях лінійки iPhone 17, що створює додатковий тиск на маржинальність майбутніх пристроїв.
Наскільки зросла ціна памʼяті
Apple традиційно закуповує оперативну памʼять у Samsung та SK hynix, однак довгострокові контракти з цими постачальниками, за чутками, закінчуються у січні 2026 року. Це означає, що компанія може зіткнутися з ще менш вигідними умовами закупівель.
Наразі Samsung, за оцінками, забезпечує 60−70% поставок LPDDR5X для Apple, що зменшує можливості для маневру та переговорів щодо ціни.
Потенційний вплив на iPhone 18
Якщо Apple не знайде способу компенсувати витрати, зростання цін на памʼять може позначитися на вартості iPhone 18. За чутками, ця лінійка отримає шестиканальну LPDDR5X-памʼять, що підвищить пропускну здатність і продуктивність для AI-задач, але водночас ще більше збільшить собівартість.
Масове виробництво iPhone 18, як повідомляється, має стартувати вже у лютому 2026 року, тож часу на ухвалення рішень у Apple небагато.
