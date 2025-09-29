0 800 307 555
укр
Lexus припинить випуск своєї першої моделі (фото)

Технології&Авто
3
Флагманський седан Lexus LS невдовзі покине ринок. Нове покоління представницької моделі не планується, натомість випустять прощальну її версію.
Lexus уже готується до припинення випуску LS в 2026 році й навіть підготував прощальну версію моделі Heritage Edition.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Причина відмови від Lexus LS — низький попит на модель. Приміром, у США за перше півріччя нинішнього року продали лише 691 авто — на 42,3% менше, аніж за аналогічний період минулого року.
Звісно, седани останнім часом поступаються в популярності кросоверам, проте у випадку з Lexus LS зіграла роль вузька лінійка — ця модель має значно менше версій і двигунів, аніж Mercedes S-Class чи BMW 7 Series.
Фінальний Lexus LS Heritage Edition випустять лімітованою серією з 250 авто. Седан оснащений 416-сильним V6 твін-турбо і коштує $99 280.
Усі Lexus LS Heritage Edition пофарбують в чорний колір, а їх салон оздоблять червоно-чорною шкірою та замшею. Комплектацію поповнять особливі 20-дюймові диски, панорамний дах, камери кругового огляду, підігрів задніх сидінь та акустику Mark Levinson із 24 динаміками.
Lexus LS 1989 року став першою моделлю в історії марки
Lexus LS 1989 року став першою моделлю в історії марки
Варто відзначити, що саме з моделі LS починалася марка Lexus. Седан дебютував у 1989 році й став первістком преміального підрозділу Toyota.
Усього за 36 років побачили світ п’ять поколінь Lexus LS. Нинішня генерація моделі випускається з 2017 року.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
