Тепер машини BMW не можна буде ремонтувати самостійно

Технології&Авто
39
BMW знову піднімає планку у світі спеціалізованих автокріплень. Німецький виробник запатентував нову гвинтову головку, яка повторює логотип BMW Roundel і не піддається звичайним інструментам. Подібне нововведення може суттєво ускладнити самостійний ремонт автомобілів.
Використання спеціальних кріплень не нове для німецьких брендів: VW Group, Mercedes-Benz та BMW давно застосовують унікальні гайки та болти, які складно знайти поза офіційними дилерами.
Проте нова головка BMW виходить на абсолютно новий рівень. Вона має форму логотипа, де два квадранти втоплені, а два залишаються на одному рівні, а сам знак тиснено на краю гвинта.
Мета нововведення очевидна: обмежити доступ до ремонту для власників, які звикли працювати з автомобілем самостійно. Патент прямо вказує, що конструкція запобігає відкручуванню або затягуванню гвинта сторонніми інструментами.
Найбільшою мірою це стосується кріплень у видимих місцях, наприклад, для сидінь або елементів «кокпіту» автомобіля.
За матеріалами:
MMR
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
