Lexus відмовляється від низки моделей — Finance.ua

Lexus відмовляється від низки моделей
Концерн Toyota оновлює лінійку Lexus і з листопада припинить випуск седана IS, купе RC та компактного кросовера UX.
Про це повідомляє сайт Carscoops, посилаючись на офіційну інформацію від виробника.
Відмову від Lexus RC анонсували раніше, а тепер стало відомо, що разом із ним знімуть із виробництва і його чотиридверного побратима Lexus IS.
Обидві моделі є довгожителями: седан Lexus IS нинішнього покоління представили в 2013 році, а купе RC — у 2014. Хоча їх неодноразово оновлювали, та вже прийшов час припинити виробництво. Lexus RC отримає лімітовану фінальну модифікацію.
Седани та купе наразі втрачають популярність, тому таке рішення є логічним. Нішу IS може зайняти новий електричний седан Lexus, який покажуть у 2026 році.
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Крім того, з конвеєра знімуть компактний кросовер Lexus UX. У листопаді припинять випускати електричну версію моделі, а пізніше ринок покине і гібрид.
Lexus UX — новіша модель, яку показали в 2018 році. Утім, варто відзначити, що нещодавно з’явився сучасніший компактний кросовер В-класу Lexus LBX.
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