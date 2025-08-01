Lexus відмовляється від низки моделей — Finance.ua

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Lexus відмовляється від низки моделей

Технології&Авто
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Lexus відмовляється від низки моделей
Lexus відмовляється від низки моделей
Концерн Toyota оновлює лінійку Lexus і з листопада припинить випуск седана IS, купе RC та компактного кросовера UX.
Про це повідомляє сайт Carscoops, посилаючись на офіційну інформацію від виробника.
Відмову від Lexus RC анонсували раніше, а тепер стало відомо, що разом із ним знімуть із виробництва і його чотиридверного побратима Lexus IS.
Обидві моделі є довгожителями: седан Lexus IS нинішнього покоління представили в 2013 році, а купе RC — у 2014. Хоча їх неодноразово оновлювали, та вже прийшов час припинити виробництво. Lexus RC отримає лімітовану фінальну модифікацію.
Купе Lexus RC отримало «прощальну» версію
Купе Lexus RC отримало «прощальну» версію
Седани та купе наразі втрачають популярність, тому таке рішення є логічним. Нішу IS може зайняти новий електричний седан Lexus, який покажуть у 2026 році.
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Крім того, з конвеєра знімуть компактний кросовер Lexus UX. У листопаді припинять випускати електричну версію моделі, а пізніше ринок покине і гібрид.
Lexus UX поступається місцем моделі LBX
Lexus UX поступається місцем моделі LBX
Lexus UX — новіша модель, яку показали в 2018 році. Утім, варто відзначити, що нещодавно з’явився сучасніший компактний кросовер В-класу Lexus LBX.
За матеріалами:
Фокус
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