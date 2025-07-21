Lexus представив оновлений розкішний мінівен (фото) — Finance.ua

Lexus представив оновлений розкішний мінівен (фото) Сьогодні 05:34 — Технології&Авто

Lexus представив оновлений розкішний мінівен (фото)

Компанія Lexus представила в Японії оновлену версію свого розкішного мінівена LM500h. Автомобіль має акцент не на зовнішності, а на покращенні комфорту та зручності повсякденного використання.

Модель зберегла відомий вигляд другого покоління, представленого в 2023 році, а всі доопрацювання зосереджені всередині салону.

Головну увагу інженери приділили зниженню рівня шуму. В арках задніх коліс та двері багажного відділення з’явилися додаткові віброгасні та звукопоглинаючі матеріали. Ці зміни забезпечили більш тиху та затишну атмосферу на задніх сидіннях — зоні, на яку традиційно орієнтовано LM.

У чотиримісній версії Executive з’явилася практична деталь: перемикач електроприводу зсувних дверей тепер знаходиться не на стелі, а між задніми кріслами — дотягнутися до нього стало простіше. Там же з’явився невеликий відсік для смартфонів та інших дрібниць.

Для зручності посадки та висадки у темний час доби над задніми дверима встановлений додатковий світильник, а освітлення всього салону стало яскравішим та м’якшим. За бажанням пасажира його можна відрегулювати.

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Технічна начинка залишилася незмінною. LM500h оснащений гібридною установкою на базі 2,4-літрового турбодвигуна та двох електромоторів, що видає в сумі 366 к.с. і працює в парі з шестиступінчастим автоматом та повним приводом.

Замовлення на оновлений LM500h у Японії почнуть приймати з 1 серпня. Вартість шестимісної версії L залишиться на рівні 15 мільйонів єн (приблизно $101 000), а версія Executive подорожчає на 100 тисяч єн — до 20 мільйонів (близько $134 700). У майбутньому аналогічні оновлення очікуються на інших ринках.

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