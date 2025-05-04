Lexus представив повністю оновлений седан ES 2026 (фото) — Finance.ua

Lexus представив повністю оновлений седан ES 2026 (фото) Сьогодні 05:22 — Технології&Авто

Lexus представив повністю оновлений седан ES 2026 (фото)

На автосалоні в Шанхаї було представлено повністю оновлений седан Lexus ES 2026 модельного року. Після кількох оновлень попереднього покоління, яке випускалося з 2018 року, модель отримала повноцінний редизайн.

Про це повідомляє Motor1.

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Новий Lexus ES помітно виріс у розмірах: довжина тепер становить 5140 мм, що на 165 мм більше за попередника. Колісна база розтягнулася до 2950 мм (+80 мм), а ширина зросла до 1920 мм (+55 мм).

Дизайн новинки натхненний концептом LF-ZL, випущеним півтора роки тому. Екстер’єр зберіг фірмову стилістику, зокрема форму кузова, але отримав більш мінімалістичне втілення.

Пропонуються чотири авто на основі eAxle — гібрид ES300h на базі 2.5-літрового двигуна потужністю 201 к.с., доступний із переднім або повним приводом, гібрид ES350h потужністю 247 к.с., електричний передньопривідний ES350e потужністю 224 к.с.та повнопривідний електричний ES500e потужністю 343 к.с.

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Інтегровані трансмісії та батарея під підлогою забезпечують нижчий центр ваги, більше простору в салоні та ефективнішу динаміку, а система DIRECT4 в повнопривідних версіях регулює тягу між осями в реальному часі.

Вперше в ES — покращене шасі із підвищеною жорсткістю кузова, що забезпечує більш точне рульове управління, стабільність на високій швидкості та зниження вібрацій.

Кермо з варіативною передачею допомагає забезпечити швидку реакцію на маневрах та легке паркування на малій швидкості.

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Система LexusConnect поєднує 12.3-дюймову панель приладів, 14-дюймовий мультимедійний екран і мобільний додаток LexusLink+.

В електричних версіях передбачена навігація з пошуком зарядних станцій, що оновлюється у реальному часі.

До покращень у сфері безпеки входять:

адаптивний круїз-контроль з підтримкою навігації;

система екстреного реагування водія, яка зупиняє авто в разі втрати свідомості;

монітор водія з виявленням втоми, користування телефоном або позіхання;

система попередження про зіткнення;

адаптивне світло без засліплення;

контроль сліпих зон та перехресного руху попереду;

оновлена система утримання смуги та помічник зміни смуги.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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