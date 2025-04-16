Lexus побудує трирядний електрокросовер, аби конкурувати з Hyundai та Kia — Finance.ua
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Lexus побудує трирядний електрокросовер, аби конкурувати з Hyundai та Kia

Технології&Авто
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Lexus побудує трирядний електрокросовер, аби конкурувати з Hyundai та Kia
Lexus побудує трирядний електрокросовер, аби конкурувати з Hyundai та Kia
Сімейство Lexus поповниться новим повністю електричним трирядним позашляховиком, що стане цікавим електричним аналогом існуючим пропозиціям бренду. Нова модель, ймовірно, отримає назву TZ й матиме спільну основу з Toyota bZ5x.
Про це повідомляє Carscoops.
Дизайнер Theottle поділився власним баченням дизайну кросовера. В якості основи він використав концепцію Lexus Electrified SUV, представлену ще у 2021 році. Він змінив фари шоу-кара на більш традиційні, що відповідають сучасній мові дизайну бренду. Також він додав більш традиційні дверні ручки та інакші колісні диски.
Lexus побудує трирядний електрокросовер, аби конкурувати з Hyundai та Kia
Найочевиднішою зміною задньої частини є встановлення менших задніх ліхтарів. Про серійну модель відомо небагато, але у 2023 році Lexus подав заявку на торгову марку TZ450e і TZ550e, що вказує на те, що готується принаймні дві електричні моделі.
Lexus може використовувати ту саму батарею на 77 кВт-год, що пропонується в новому RZ, але враховуючи розмір і очікувану вагу цього трирядного позашляховика, здається, що TZ550e потребуватиме акумулятор більшої ємності.
Lexus побудує трирядний електрокросовер, аби конкурувати з Hyundai та Kia
Для порівняння, Kia EV9 пропонує вибір між акумуляторами ємністю 76,1 кВт-год і 99,8 кВт-год. Ймовірно потужність моделі буде подібною до поточного RZ, що в базовому виконанні RZ 350e має один електромотор на 167 кВт (227 к.с.), а у флагманській версії RZ 550e F Sport — повний привід та потужність в 300 кВт (407 кінських сил).
За матеріалами:
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