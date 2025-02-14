Lexus презентував оригінальний пляжний позашляховик (фото) — Finance.ua
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Lexus презентував оригінальний пляжний позашляховик (фото)

Технології&Авто
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Lexus презентував оригінальний пляжний позашляховик (фото)
Lexus презентував оригінальний пляжний позашляховик (фото)
Новий Lexus LX Surf отримав позашляхові шини та багажник на даху, а в його салоні встановили шухляди для спорядження і кріплення для перевезення дошки для серфінгу.
Lexus LX отримав нестандартну модифікацію Surf. Позашляховик презентували під час змагань із серфінгу на Гавайях. Про нього розповіли на сайті японського автовиробника.
Назва підказує, що новий Lexus LX Surf створений для любителів серфінгу. Мало того, в його розробці взяли участь професійні серфери.
Для їзди по піску на пляжі Lexus LX Surf отримав 33-дюймові позашляхові шини. На даху авто встановили трубчастий багажник, а добратися до нього можна драбиною ззаду. Крім того, позашляховик вирізняється матовим синім забарвленням, білим дахом та чорним декором.
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За матеріалами:
Фокус
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