Toyota і Lexus позбавили статусу найнадійнішого автовиробника — Finance.ua

Toyota і Lexus позбавили статусу найнадійнішого автовиробника Сьогодні 02:32 — Технології&Авто

Toyota і Lexus позбавили статусу найнадійнішого автовиробника

В автомобільній індустрії відбулася сенсаційна зміна лідерства: Toyota та її преміальний бренд Lexus, які традиційно вважалися еталоном надійності, втратили свої позиції.

Згідно з останнім звітом Consumer Reports за 2024 рік, перше місце в рейтингу надійності посів бренд Subaru, ставши єдиним найнадійнішим автовиробником.

Цей звіт, що базується на аналізі даних понад 300 000 автомобілів, проданих з 2000 по 2025 роки, оцінює надійність брендів за кількома ключовими критеріями: задоволеність власників, безпека, прогнозована надійність та результати дорожніх випробувань. Ці рейтинги відображають проблеми, з якими стикаються споживачі як одразу після покупки, так і протягом експлуатації автомобіля.

Варто зазначити, що деякі бренди, такі як Lincoln, Alfa Romeo, Dodge та Land Rover, не були включені до звіту через недостатню кількість даних щонайменше щодо двох їхніх поточних моделей. Так само, у звіті відсутні Fiat, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar та Ram.

Чим же Subaru заслужив таку високу оцінку? Насправді, секрет успіху полягає не в інноваційних технологіях чи революційному дизайні, а в консервативному підході до виробництва. За словами експертів Consumer Reports, Subaru використовує багато деталей протягом кількох модельних років, що дозволяє зменшити ризик виникнення нових проблем.

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Оцінка надійності базувалася на відгуках власників щодо проблем, з якими вони зіткнулися протягом останніх 12 місяців. Враховувалися як дрібні недоліки, так і серйозні поломки. Кожен бренд отримав рейтинг від 1 до 100 балів, де бали для різних типів проблем зважувалися відповідно до їх серйозності.

Середня оцінка надійності Subaru склала 68 балів, тоді як Lexus отримав 65, а Toyota — 62. Примітно, що електромобіль Subaru Solterra, розроблений у співпраці з Toyota, показав результати нижче середніх.

Звіт також виявив, що американські бренди, такі як Jeep, GMC, Cadillac та Rivian, продемонстрували найнижчі показники надійності. Проте, деякі моделі американських виробників, наприклад, Ford Mustang, показали результати вище середніх.

Завдяки своїй надійності, Subaru не лише очолив відповідний рейтинг, а й посів перше місце в загальному рейтингу брендів Consumer Reports, випередивши BMW. Ауді, в свою чергу, піднялася з 12-го на 6-е місце, а Infiniti — на 10-е.

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